Secții de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Acte necesare pentru un vot valid

Pe 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, inclusiv cei din diaspora, vor putea participa la alegerile parlamentare, exprimându-și opțiunea atât la secțiile de votare din țară, cât și la cele din străinătate. În premieră pentru acest scrutin, alegătorii din zece state vor avea și opțiunea de a vota prin corespondență, ca alternativă la prezența fizică la urne. Lista sectiilor de votare deschise in Romania pentru alegatorii moldoveni.

La acest scrutin electoral vor fi deschise 22 de secții de votare în 14 orașe ale României. Astfel, cetățenii moldoveni aflați în România pe data de 28 septembrie pot vota în orașe precum: București, Iași, Brașov, Bacău, Baia Mare, Galați, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Suceava, Sibiu, Oradea, Timișoara, Târgu-Mureș. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00, ora locală.

Lista secțiilor de votare deschise în România pentru alegătorii moldoveni

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Secții de votare deschise în București

Aleea Alexandru nr. 40;

Strada Ermil Pangrati nr. 12;

Strada Stavropoleos nr. 6;

Strada Eugeniu Carada nr. 1;

Şoseaua Pavel D. Kiseleff nr. 3.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Secții de votare deschise în Iași

Strada Vasile Conta nr. 30;

Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 73;

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64.

Secție de votare în Bacău: Calea Mărășești nr. 157.

Secție de votare în Baia Mare: Bulevardul Unirii nr. 16.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Secții de votare în Brașov

Strada Memorandului nr. 39

Bulevardul Eroilor nr. 7.

Secție de votare în Cluj-Napoca: Piața Lucian Blaga nr. 1-3;

Secție de votare în Constanța: Bulevardul Mamaia nr. 124;

Secție de votare în Craiova: Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13;

Secție de votare în Galați: Strada Domnească nr. 47;

Secție de votare în Oradea: Calea Armatei Române nr. 1F;

Secție de votare în Sibiu: Strada Zaharia Boiu nr. 1;

Secție de votare în Suceava: Strada Universității nr. 13.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Secții de votare deschise în Timișoara:

Strada Cluj nr. 12;

Aleea Studenților nr. 2,

Secție de votare în Târgu-Mureș: Strada Köteles Sámuel nr. 6.

Alegeri parlamentare Moldova 2025: Acte necesare pentru a vota

Cetățenii Republicii Moldova din diaspora pot vota la orice secție deschisă peste hotare, prezentând unul dintre următoarele documente:

Buletinul de identitate sau Cartea de identitate a cetățeanului Republicii Moldova (valabile);

Buletinul de identitate provizoriu sau Cartea de identitate provizorie (valabile);

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat). (Sursa: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova/MAE)

Secții de votare în străinătate

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în afara granițelor Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare în 41 de țări, dintre care patru sunt destinate exclusiv procesării voturilor prin corespondență. Dintre acestea, 251 de secții pentru vot direct vor funcționa în statele din vest, 17 în cele din est, iar 29 în America de Nord.

Citește și descarcă: Lista secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova (Sursa: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova)

În ziua alegerilor, votarea în secțiile din străinătate se va desfășura între orele 07:00 și 21:00, conform fusului orar local. Alegătorii vor fi înscriși într-o listă electorală suplimentară și vor semna o declarație pe propria răspundere că nu au votat în altă parte.

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care se vor afla în străinătate pe 28 septembrie 2025, vor avea posibilitatea să participe la alegerile parlamentare, votând la orice secție de votare deschisă peste hotare, indiferent de statutul șederii lor în țara gazdă.

Alegeri parlamentare din Republica Moldova: Votul prin corespondență

Votul prin corespondență reprezintă o metodă alternativă de exercitare a dreptului de vot pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate, prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, această opțiune este disponibilă pentru cetățenii moldoveni cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla în una dintre următoarele zece țări: Australia, Canada, Coreea de Sud, Finlanda, Islanda, Japonia, Norvegia, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii și Suedia. Cetățenii care s-au înregistrat pentru acest tip de vot (înregistrarea prealabilă a fost până la 14 august 2025) vor avea și opțiunea de a vota prin corespondență, utilizând servicii poștale sau de curierat.

Perioada de votare prin corespondență începe odată cu recepționarea materialelor de către alegător (cel târziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor) și se încheie odată cu primirea de către organul electoral a plicurilor cu buletinele completate. Acestea trebuie să ajungă cel târziu la ora 18:00 (ora locală a țării-gazdă), în ziua de vineri dinaintea scrutinului.

Secretul votului este garantat printr-un plic special, fără date de identificare, în care alegătorul introduce buletinul completat. Acesta se sigilează cu etichete de securitate și se plasează într-un al doilea plic, destinat expedierii către autoritatea electorală.

