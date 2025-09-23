Live TV

Secții de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Acte necesare pentru un vot valid

Data publicării:
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Foto Getty Images
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Foto Getty Images
Din articol
Lista secțiilor de votare deschise în România pentru alegătorii moldoveni Alegeri parlamentare Moldova 2025: Acte necesare pentru a vota Secții de votare în străinătate Alegeri parlamentare din Republica Moldova: Votul prin corespondență

Pe 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, inclusiv cei din diaspora, vor putea participa la alegerile parlamentare, exprimându-și opțiunea atât la secțiile de votare din țară, cât și la cele din străinătate. În premieră pentru acest scrutin, alegătorii din zece state vor avea și opțiunea de a vota prin corespondență, ca alternativă la prezența fizică la urne. Lista sectiilor de votare deschise in Romania pentru alegatorii moldoveni.

La acest scrutin electoral vor fi deschise 22 de secții de votare în 14 orașe ale României. Astfel, cetățenii moldoveni aflați în România pe data de 28 septembrie pot vota în orașe precum: București, Iași, Brașov, Bacău, Baia Mare, Galați, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Suceava, Sibiu, Oradea, Timișoara, Târgu-Mureș. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00, ora locală.

Lista secțiilor de votare deschise în România pentru alegătorii moldoveni

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Secții de votare deschise în București

  • Aleea Alexandru nr. 40;
  • Strada Ermil Pangrati nr. 12;
  • Strada Stavropoleos nr. 6;
  • Strada Eugeniu Carada nr. 1;
  • Şoseaua Pavel D. Kiseleff nr. 3.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Secții de votare deschise în Iași

  • Strada Vasile Conta nr. 30;
  • Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 73;
  • Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64.

Secție de votare în Bacău: Calea Mărășești nr. 157.

Secție de votare în Baia Mare: Bulevardul Unirii nr. 16.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Secții de votare în Brașov

  • Strada Memorandului nr. 39
  • Bulevardul Eroilor nr. 7.

Secție de votare în Cluj-Napoca: Piața Lucian Blaga nr. 1-3;

Secție de votare în Constanța: Bulevardul Mamaia nr. 124;

Secție de votare în Craiova: Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13;

Secție de votare în Galați: Strada Domnească nr. 47;

Secție de votare în Oradea: Calea Armatei Române nr. 1F;

Secție de votare în Sibiu: Strada Zaharia Boiu nr. 1;

Secție de votare în Suceava: Strada Universității nr. 13.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Secții de votare deschise în Timișoara:

  • Strada Cluj nr. 12;
  • Aleea Studenților nr. 2,

Secție de votare în Târgu-Mureș: Strada Köteles Sámuel nr. 6.

Alegeri parlamentare Moldova 2025: Acte necesare pentru a vota

Cetățenii Republicii Moldova din diaspora pot vota la orice secție deschisă peste hotare, prezentând unul dintre următoarele documente:

  • Buletinul de identitate sau Cartea de identitate a cetățeanului Republicii Moldova (valabile);
  • Buletinul de identitate provizoriu sau Cartea de identitate provizorie (valabile);
  • Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat). (Sursa: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova/MAE)

Secții de votare în străinătate

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în afara granițelor Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare în 41 de țări, dintre care patru sunt destinate exclusiv procesării voturilor prin corespondență. Dintre acestea, 251 de secții pentru vot direct vor funcționa în statele din vest, 17 în cele din est, iar 29 în America de Nord.

Citește și descarcă: Lista secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova (Sursa: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova)

În ziua alegerilor, votarea în secțiile din străinătate se va desfășura între orele 07:00 și 21:00, conform fusului orar local. Alegătorii vor fi înscriși într-o listă electorală suplimentară și vor semna o declarație pe propria răspundere că nu au votat în altă parte. 

  • Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care se vor afla în străinătate pe 28 septembrie 2025, vor avea posibilitatea să participe la alegerile parlamentare, votând la orice secție de votare deschisă peste hotare, indiferent de statutul șederii lor în țara gazdă.

Alegeri parlamentare din Republica Moldova: Votul prin corespondență

Votul prin corespondență reprezintă o metodă alternativă de exercitare a dreptului de vot pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate, prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, această opțiune este disponibilă pentru cetățenii moldoveni cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla în una dintre următoarele zece țări: Australia, Canada, Coreea de Sud, Finlanda, Islanda, Japonia, Norvegia, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii și Suedia. Cetățenii care s-au înregistrat pentru acest tip de vot (înregistrarea prealabilă a fost până la 14 august 2025) vor avea și opțiunea de a vota prin corespondență, utilizând servicii poștale sau de curierat.

Perioada de votare prin corespondență începe odată cu recepționarea materialelor de către alegător (cel târziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor) și se încheie odată cu primirea de către organul electoral a plicurilor cu buletinele completate. Acestea trebuie să ajungă cel târziu la ora 18:00 (ora locală a țării-gazdă), în ziua de vineri dinaintea scrutinului.

Secretul votului este garantat printr-un plic special, fără date de identificare, în care alegătorul introduce buletinul completat. Acesta se sigilează cu etichete de securitate și se plasează într-un al doilea plic, destinat expedierii către autoritatea electorală. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
4
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
Digi Sport
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tineri la interviu pentru loc de munca
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează. Unii pentru că nu vor...
Giorgia Meloni se uită la Emmanuel Macron
„Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia...
aeroportul international cluj napoca_fb
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
profimedia-0858897362
Războiul ruso-ucrainean din umbră, care va continua chiar și după un...
Ultimele știri
Jocul-fenomen care îi face pe copii să uite de gadgeturi. Unele școli l-au interzis, însă. Profesor: „Le dezvoltă gândirea și atenția”
Un român, pe lista Politico cu cei 17 europarlamentari care contează în această legislatură
Povestea celor 14 kilometri de drum împotmoliți în birocrație. Deși există bani, contestațiile repetate la licitații frânează lucrările
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Fost ambasador SUA la București: „Eu văd multe paralele între ce face Putin acum și ce făcea Hitler în 1938”
viorel cernauteanu face declaratii
Serviciile secrete și polițiștii din Republica Moldova au reținut 74 de persoane care pregăteau violențe după alegeri
parlamentul republicii moldova
Kremlin, Georgescu, bani și multă manipulare. O nouă anchetă zguduie campania electorală din Republica Moldova (nordnews)
vladimir putin la birou
Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din Republica Moldova și a o înlătura pe Maia Sandu (Bloomberg)
masina de politie din republica moldova
Rușii ar pregăti dezordini în masă în Republica Moldova după alegeri. Număr uriaș de percheziții la pro-ruși
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Fanatik.ro
Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la intrarea...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Impozitul pe locuinţă, eliminat dacă proprietatea are sub 120 de mp
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026