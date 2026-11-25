Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, susține că retragerea cetățeniei române ar avea legătură cu revenirea formațiunii pe care o conduce în activitatea politică. Politiciana afirmă că nu a primit deocamdată documentul oficial prin care i-ar fi fost retrasă cetățenia și anunță că îl va contesta în instanță.

Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, miercuri, 25 noiembrie, Furtună a calificat drept „coincidență” faptul că anunțul privind retragerea cetățeniei române a apărut în aceeași zi în care Partidul „Moldova Mare” ar fi fost restabilit în drepturi depline pentru a-și continua activitatea politică, transmite zdg.md.

„Unii ar numi asta o coincidență. Eu numesc asta disperarea unui sistem care simte că pierde controlul. Atât guvernarea de la Chișinău, cât și o parte a opoziției de fațadă au înțeles un adevăr simplu: pe scena politică revine în forță Victoria Furtună – un lider cu popularitate reală, cu susținerea oamenilor și cu deschidere internațională.”, a scris Victoria Furtună.

Furtună a contestat și motivul invocat pentru retragerea cetățeniei, despre care afirmă că ar fi înrolarea sa în forțele armate ale unui stat aflat în război.

„Dacă tot mă prezentați drept un „pericol pentru securitatea europeană”, explicați-le oamenilor un lucru elementar: cum se face că din 2006 și până astăzi – inclusiv în acest moment, când mă aflu în Franța – circul liber prin toată Europa fără ca vreo instituție să constate vreun risc? De ce liderii de la Bruxelles, din Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria, China sau Rusia nu văd în mine o amenințare?”, a scris ea.

Retragerea cetățeniei

Pe 24 noiembrie, deputatul român Alexandrin Moiseev, din partea Partidului Național Liberal, a anunțat că Victoria Furtună a rămas fără cetățenia română. Acesta a precizat că a sesizat Autoritatea Națională pentru Cetățenie împreună cu Serviciul Român de Informații (SRI).

Potrivit documentului publicat de deputatul român, Comisia pentru cetățenie a propus aprobarea retragerii cetățeniei în baza prevederilor legale care permit această măsură în cazul persoanelor care au legături cu entități teroriste, le-au sprijinit sau au comis fapte care constituie amenințări la adresa securității naționale a României.

În octombrie 2025, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a anunțat-o pe Victoria Furtună că SRI a solicitat retragerea cetățeniei române și a invitat-o la audieri pentru data de 16 ianuarie 2026.

Victoria Furtună a activat în Procuratura Anticorupție începând cu 2016, iar în 2024 a intrat în politică, după ce a demisionat din instituție. La alegerile prezidențiale din același an a candidat independent. Ulterior, a fondat Partidul „Moldova Mare”.

Furtună se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, fiind considerată responsabilă de acțiuni care vizează destabilizarea și subminarea suveranității și independenței Republicii Moldova.

Editor : Alexandru Rotaru