Șeful separatiștilor din Transnistria a fost decorat de Putin. Repercusiunile anunțate de către Chișinău

Biroul politici de reintegrare condamnă vizita liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la Moscova și o califică drept o provocare a Rusiei, menită să împiedice integrarea europeană a Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău anunță că vor analiza măsurile de răspuns, iar după revenirea acestuia în Republica Moldova îi vor aplica restricții, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani, transmite TVRMoldova.

Potrivit Biroului politici de reintegrare, deplasarea lui Krasnoselski în Federația Rusă a avut loc în contextul discuțiilor facilitate de OSCE privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pe perioada iernii.

Instituția susține că intențiile Rusiei de a destabiliza Republica Moldova sunt continue și precizează că măsurile de răspuns vor fi analizate astfel încât să nu ducă la escaladarea situației.

Amintim că, miercuri, Vadim Krasnoselski a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu „Ordinul de Onoare” al Federației Ruse în cadrul unei ceremonii organizate cu ocazia Zilei Unității Naționale a Rusiei.

Cu acest prilej, Putin a lăudat conducerea regiunii transnistrene și a afirmat că aceasta se dezvoltă constant, în pofida presiunilor externe. Liderul de la Kremlin a elogiat, de asemenea, locuitorii regiunii pentru apărarea „adevărului istoric” și a limbii ruse.

Editor : Alexandru Rotaru