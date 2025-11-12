Live TV

Șeful SPP de la Chișinău, fost bodyguard al Maiei Sandu, a fost demis. Oficialul ar fi fost implicat într-o schemă piramidală

maia sandu
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images

Cel puțin doi angajați din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) au fost reținuți pentru participare în operațiuni financiare neautorizate pe platforma TUX (n.red. o platformă de criptomonede construită ca o schemă piramidală), susțin sursele Deschide.MD.

Ministrul de interne din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin, menționează că printre cei implicați în schemă se regăsesc și foști angajați ai MAI.

Daniella Misail-Nichitin a fost întrebată astăzi după ședința Guvernului dacă demisia directorului SPPS (n.red. SPP-ul moldovenesc), Vasile Popa, și a adjunctului său, Vitalie Lupașcu, ar avea vreo legătură cu schema „TUX”, prin care mii de persoane au pierdut circa 50 de milioane de euro. În acest context, ministrul de interne a explicat că instituția pe care o conduce „are alte competențe”.

De menționat că SPPS se află în subordinea directă a președintelui R. Moldova. Astfel, spune Misail-Nichitin, anume Administrația prezidențială ar urma să ofere mai multe explicații privind motivele care au stat la baza demisiei celor doi șefi. Cât despre schema TUX, ea a rugat jurnaliștii să permită oamenilor legii să ducă investigațiile până la capăt.

„Să lăsăm ofițerii de investigație să finalizeze acest proces, după care vom reveni cu declarații. La moment nu sunt vizați angajați. Precizez, sunt foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne”, a spus ea.

Săptămâna trecută, Poliția a raportat despre reținerea a cinci persoane implicate în schema TUX. Sursele Deschide.MD apropiate anchetei susțin că cel puțin doi angajați din cadrul SPPS sunt cercetați în dosar.

Amintim că președintele R. Moldova, Maia Sandu, a semnat marți, 11 noiembrie, decretele privind eliberarea din funcție a directorului SPPS, Vasile Popa, și adjunctului său, Vitalie Lupașcu.

Potrivit documentelor, semnate de președintele Maia Sandu, măsurile au fost luate în baza cererilor de demisie depuse de cei doi. Aceștia au fost eliberați din funcție ieri, 11 noiembrie.

Vasile Popa are 41 de ani și a fost numit în funcția de director adjunct al SPPS în 2021. Ulterior a asigurat interimatul funcției de director, ca în 2023 să fie șef cu acte în regulă al SPPS.

El a activat în cadrul instituției începând cu anul 2003, iar în 2006 a fost decorat cu medalia ”Meritul Militar” prin decretul președintelui de atunci, Vladimir Voronin.

