Serghei Șoigu, fostul ministru al Apărării din Rusia, susține că NATO intenționează să facă Moldova parte din infrastructura sa militară, dar nu va accepta țara în alianță, transmite presa de stat de la Moscova.

Secretarul Consiliului rus de Securitate consideră că: „Țara este pregătită să devină parte integrantă a infrastructurii militare a alianței, dar fără o aderare formală și, firește, fără garanții de securitate”.

Șoigu continuă dezinformările susținând că Alianța Nord-Atlantică desfășoară o campanie de dezinformare în Republica Moldova. „Acestea desfășoară o campanie agresivă de propagandă pentru a convinge populația să renunțe la neutralitate și să adere la bloc pentru a „consolida securitatea națională și a păstra integritatea teritorială” a republicii”

Fostul ministru al Apărării susține linia oficială de propagandă a Kremlinului, adăugând: „În plus, după cum arată practica, apropierea de NATO duce nu numai la o pierdere de suveranitate, ci și la o creștere a cheltuielilor militare.

"Cheltuielile lor pentru apărare au crescut de două până la șase ori numai în ultimii zece ani. Dar, din păcate, statisticile triste și exemplul negativ al Ucrainei se pare că nu opresc regimul de la Chișinău", a subliniat el.

La mijlocul lunii iulie, biroul de presă al SVR a raportat că NATO dorește să folosească Moldova într-un conflict cu Rusia.

Editor : A.R.