Serviciile secrete ale Rusiei colectează datele personale ale moldovenilor, avertizează SIS de la Chișinău

Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) avertizează că datele personale ale cetăţenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de serviciile speciale ale Federaţiei Ruse cu scopul de a fi folosite ulterior în scheme de fraudă şi escrocherii, aceste acţiuni nefiind incidente izolate, ci parte a războiului hibrid de subminare a stabilităţii naţionale.

Instituţia are informaţii care indică asupra un proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetăţenilor Republicii Moldova de către serviciile speciale ruseşti.

Datele sunt colectate prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe Dark Web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum şi baza de date colectată de grupul criminal organizat Şor în ultimii ani, care conţine circa 145 000 de cetăţeni care şi-au dat datele personale, relatează NewsMaker.

Bazele de date detaliate conţin nume şi prenume, adrese de e-mail, telefon, adrese de domiciliu, dar şi copii ale actelor de identitate, precizează SIS.

Informaţiile colectate sunt ulterior transmise în adresa grupurilor criminale organizate, cu acoperire transfrontalieră, pentru a fi utilizate în acţiuni de escrocherii şi sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetăţenilor, dar şi în numerar, precizează SIS.

"Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranţă şi neîncredere în societate", arată Serviciul.

Cetăţenii sunt îndemnaţi să nu ofere datele personale unor persoane necunoscute sau unor presupuse companii care oferă oportunităţi de investiţii cu câştig rapid, să nu ofere parole sau alte date de securitate prin telefon şi să verifice suplimentar orice acţiune prin care li se solicită coduri sau bani. "Recomandăm cetăţenilor să sesizeze de urgenţă astfel de situaţii dubioase la cea mai apropiată unitate de poliţie sau prin apel la 112", spune SIS.

Potrivit Serviciului, instituţiile statului şi instituţiile financiar-bancare au fost informate şi îşi vor lua măsuri de precauţie.

Editor : A.R.