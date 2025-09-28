Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și mascații „Fulger”, în comun cu SIS și PPCOCS din Republica Moldova desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitala moldavă.

Potrivit Poliției, au fost reținute 3 persoane, printre care doi frați (monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni), care sunt angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului, fiind liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor.

În timpul reținerii și perchezițiilor, la aceștia au fost depistate un șir de obiecte (inclusiv pirotehnice și inflamabile) care urmau a fi folosite pentru a panica mulțimea și a crea haos.

„Reiterăm apelul poliției către organizatori și le amintim că ei sunt cei care poartă răspundere pentru organizarea evenimentelor anunțate”, precizează Poliția.

Amintim, duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați. Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent. Oficialii de la MAE moldovenesc transmit că la mai multe secții de votare din diaspora oamenii stau la coadă pentru a putea vota. Tot în diaspora au fost și mai multe alerte cu bombă. Peste un milion două sute de mii de oameni au votat până la ora 16.30. Maia Sandu a venit cu un nou mesaj în care vorbește despre tentativele de fraudare a alegerilor. Cu un îndemn la vot a venit și președintele României, Nicușor Dan. Până la 19.30 au votat mai bine de jumătate dintre moldovenii cu drept de vot.

Editor : A.R.