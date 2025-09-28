Live TV

Video Serviciile Secrete și Forțele Speciale din Republica Moldova au reținut membri ai serviciilor din Transnistria care pregăteau violențe

Data actualizării: Data publicării:
politie moldova
Captura foto. Sursa: Poliția Republicii Moldova

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și mascații „Fulger”, în comun cu SIS și PPCOCS din Republica Moldova desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitala moldavă.

Potrivit Poliției, au fost reținute 3 persoane, printre care doi frați (monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni), care sunt angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului, fiind liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor.

În timpul reținerii și perchezițiilor, la aceștia au fost depistate un șir de obiecte (inclusiv pirotehnice și inflamabile) care urmau a fi folosite pentru a panica mulțimea și a crea haos.

„Reiterăm apelul poliției către organizatori și le amintim că ei sunt cei care poartă răspundere pentru organizarea evenimentelor anunțate”, precizează Poliția.

Amintim, duminică sunt organizate cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin. Moldovenii au de ales de pe o listă cu 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ format din 101 deputați. Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent. Oficialii de la MAE moldovenesc transmit că la mai multe secții de votare din diaspora oamenii stau la coadă pentru a putea vota. Tot în diaspora au fost și mai multe alerte cu bombă. Peste un milion două sute de mii de oameni au votat până la ora 16.30. Maia Sandu a venit cu un nou mesaj în care vorbește despre tentativele de fraudare a alegerilor. Cu un îndemn la vot a venit și președintele României, Nicușor Dan. Până la 19.30 au votat mai bine de jumătate dintre moldovenii cu drept de vot. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
femeie cu un colet in fata
2
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
Muncitori federali
3
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
zelenski face declaratii
5
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei drona care a încălcat...
Gata! Atletico ia o decizie fără precedent în 122 de ani, după 5-2 cu Real Madrid
Digi Sport
Gata! Atletico ia o decizie fără precedent în 122 de ani, după 5-2 cu Real Madrid
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Sandu: Voturile voastre cinstite pot...
maia sandu
Maia Sandu: Moldova nu există fără moldovenii din diaspora. „Vă rog...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relațiile partidelor din Coaliție: „Există...
coada buna 1
Alegeri Republica Moldova 2025. Alerte cu bombă la mai multe secții...
Ultimele știri
Corespondență Digi24 la Chișinău: „O Moldova prorusă ar însemna că Putin ar avea un avanpost la granița României”
Alegeri Republica Moldova 2025: Urnele s-au închis și a început numărătoare voturilor. În diaspora continuă procesul electoral
La fel ca la alegerile din România, Pavel Durov susţine că Franţa i-a cerut să cenzureze pe aplicaţia sa unele canale din R Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
buletine vot foc galeata
Alegeri Republica Moldova 2025. Imagini cu buletine de vot false aruncate sau arse circulă online. Avertismentul Guvernului
ID319873_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Corespondență Digi24 la Chișinău: Mobilizare masivă la urne, atacuri cibernetice și alerte cu bombă în unele țări din Europa
sectie vot rep Moldova, afis comisia electorala centrala
SRI și Poliția Română, verificări după alertele cu bombă din Capitală
Minister for Foreign Affairs of Romania Addresses 80th Session of General Assembly Debate
Oana Ţoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Federaţia Rusă încearcă să submineze dreptul moldovenilor de a-şi decide viitorul”
maia sandu
Maia Sandu a dezvăluit cum încearcă oamenii lui Putin să fraudeze alegerile din Republica Moldova
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar și nu...
Adevărul
Statele Unite pregătesc cea mai mare demisie în masă din istorie, în contextul reducerilor profunde anunțate...
Playtech
Maria Băsescu a venit singură la alegerile din Republica Moldova! Motivul pentru care fostul președinte nu...
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
A apărut lista! Ce fotbaliști a votat România la Balonul de Aur 2025
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
Războiul asimetric al Kievului. Cum lovește Ucraina „punctul vulnerabil” al Rusiei
Newsweek
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...