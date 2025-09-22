Serviciile secrete și polițiștii din Republica Moldova au reținut 74 de persoane care pregăteau violențe după alegeri

Procurorii moldoveni, alături de reprezentanții serviciilor secrete de la Chișinău au anunțat reținerea a 74 de persoane, luni, în urma unor percheziții care au avut loc în această dimineață la peste 250 de adrese.

„Toate aceste elemente erau pregătite în contextul unor eventuale măsuri de proteste, unde trebuiau să aibă rolul de provocare, de destabilizare și acțiuni ulterioare a acestui mecanism. Noi nu îngrădim, noi nu periclităm dreptul cetățenilor de a-și manifesta un punct de vedere, dar în același timp, trebuie să fim foarte atenți și să nu admitem ca aceste elemente criminale să aibă interferență în democrația R. Moldova”, a precizat Viorel Cernăuțeanu, șeful poliției din Republica Moldova.

„Pentru a fi posibilă această operațiune de amploare, a fost nevoie de 70 de procurori PCCOCS, 254 de ofițeri de urmărire penală din subdiviziuni specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 450 de ofițeri de investigații. La fel, a fost implicat activ SIS, care este un organ de constatare și a dat informația inițială, Brigada cu destinație specială Fulger și Administrația Națională a Penitenciarelor. Persoanele vizate riscă închisoare de la 4 la 8 ani de zile”, a precizat șeful procuraturii de la Chișinău, transmite zdg.

„În faza deschisă a cauzei penale, organele de forță, sub conducerea PCCOCS au efectuat peste 250 de percheziții vizând 111 figuranți ai cauzei penale, în zonele de nord, centru și sud. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri și obiecte care sunt utile urmăririi penale, adică telefoane mobile, cartele SIM, purtătoare de informații, carduri bancare din afara țării, pașapoarte, mijloace bănești, etc. La fel, au fost ridicate arme și muniții, inclusiv corturi special pregătite, echipamente de haine de tip camuflaj. Au fost reținute 74 de persoane pentru 72 de ore au fost reținute în urma perchezițiilor. Multe persoane colaborează cu organele de drept și au dat declarații cu lux de amănunte despre circumstanțele în care au călătorit în Serbia, despre organizatorii și instructorii lor”, a mai spus șeful PCCOCS.

„Pentru participarea la aceste instruiri, persoanele beneficiau de o anumită remunerare, plus-minus, 400 de euro. Tematicile care au stat la baza instruirii au fost: tactici de destrămare a cordoanelor structurilor de forță și dispersare a maselor, opunerea rezistenței forțelor de ordine, mânuirea mijloacelor speciale, adică bastoane de cauciuc, metode de eschivare și aplicare a cătușelor de reprezentanții a organelor de drept, inclusiv, au fost instruiri pentru a utiliza armele de foc și alte echipamente speciale,” au mai transmis oficialii de la Chișinău

Editor : A.R.