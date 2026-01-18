Live TV

profimedia-1066460111
Rogojeni, unul dintre puţinele sate care păstrează bordeiele moldoveneşti săpate în stânci. Sursa: Profimedia
Un sat de peste Prut, aflat la doar 150 de kilometri de granița României, captează tot mai mult atenția turiștilor din lumea întreagă. Locuit acum de o mânăde localnici, majoritatea vârstnici, Rogojeni, din raionul Șoldănești, este denumit și „satul hobbitilor”. Casele sale mici, construite pentru a rezista iernilor reci și verilor toride din Republica Moldova, par desprinse din seria fantastică „Stăpânul inelelor”. Însă tocmai aceste locuințe tradiționale simple, săpate în pământ, au pus așezarea, aflată acum în declin, pe harta turistică mondială, iar localnicii speră că acestea vor contribui la salvarea ei, scrie France24.

„Ne temem că satul ar putea dispărea, având în vedere că au mai rămas atât de puțini oameni”, a declarat primarul Ruslan Groza, în condițiile în care într-un sat care odinioară avea 200 de locuitori, acum au mai rămas doar 30.

„Obiectivul meu este să dezvolt această localitate, să construiesc drumuri, să repar, acolo unde este posibil, casele care pot fi conservate și să dezvolt turismul”, a declarat el pentru AFP.

Rogojeni este unul dintre ultimele localități care se mândrește cu locuințele joase din piatră, construite pe dealuri înverzite, cu uși mici care obligă oamenii să se aplece atunci când intră.

Din ce în ce mai mulți turiști vin aici după ce una dintre locuințe a fost reparată și deschisă vizitatorilor în 2020, a spus Groza.

Un student sud-coreean era în vizită atunci când jurnaliștii AFP au mers în satul situat la două ore de capitala Chișinău, la începutul acestei luni. El fusese chiar invitat să participe la un grătar de porc, organizat de localnici înainte de sărbătoarea de Crăciun din 7 ianuarie.

profimedia-1066460114
Rogojeni, unul dintre puţinele sate care păstrează bordeiele moldoveneşti săpate în stânci. Sursa: Profimedia

Astfel de obiceiuri sunt „greu de văzut” în alte părți, a spus Sangkyoung Lee, în vârstă de 22 de ani, care părea uimit în timp ce fumul se ridica din fânul aprins care acoperea porcul, în timp ce fulgii de zăpadă cădeau în jur.

În interiorul casei transformate în muzeu, tocană de porc, mămăligă cu brânză de oaie, murături și vin roșu erau servite în jurul unei mese, într-o cameră mică cu intrare arcuită și pereți albaștri decorați cu covoare tradiționale, cusute manual în culori vii.

Exodul

Deși primarul Groza, un profesor de istorie în vârstă de 46 de ani, este mândru de „imensul patrimoniu cultural” al satului, el recunoaște că cea mai mare parte a acestuia a fost lăsată în paragină, cum ar fi o școală veche și o biserică din care au mai rămas doar zidurile exterioare.

Cu zeci de mii de moldoveni care emigrează în fiecare an, în special în țările UE, în căutarea unei vieți mai bune, multe sate au devenit orașe-fantomă.

Din 2014, satele moldovenești au pierdut aproape jumătate de milion de locuitori, potrivit recensământului din 2024, estimându-se că un milion de localnici trăiesc în străinătate.

Însă soția primarului, Mariana Groza, în vârstă de 45 de ani, este optimistă, insistând că satele „vor renaște odată cu tradiția”. Profesoară de literatură și de limba franceză, ea a înființat un atelier de broderie și costume tradiționale, postând lucrările sale pe TikTok.

„Iubesc acest meșteșug încă din copilărie. Nu trece o zi fără să cos ceva la cruciulițe sau să croșetez. Dacă nu fac asta, ziua trece în zadar pentru mine”, a spus ea. „Trebuie să ne promovăm tradițiile.”

Cântece și dansuri

Împreună cu alte femei din sat, printre care și două bunici de peste 80 de ani, ea a cântat colinde tradiționale în fața muzeului, sunând dintr-un clopoțel în timp ce un bărbat o acompania la acordeon, ca parte a sărbătorilor premergătoare Crăciunului.

La una dintre melodiile mai vesele, cele două bunici s-au îmbrățișat și au început să danseze și să aplaude.

profimedia-1066460113
Rogojeni, unul dintre puţinele sate care păstrează bordeiele moldoveneşti săpate în stânci. Sursa: Profimedia

„Când m-am căsătorit aici, erau mulți oameni, erau copii, satul era frumos”, a declarat pentru AFP Maria Ardeleanu, una dintre cele două femei „Acum nu mai e nimeni. Doar noi, un grup de femei bătrâne”, a adăugat ea, spunând că îi place să vorbească cu turiștii care vor să afle cum e să trăiești în „căsuțele de hobbit”.

„Le spun că vara este răcoare, este plăcut înăuntru. Iar iarna este cald și nu ies prea mult”, a spus ea.

Când colindele s-au terminat, cântăreții au aruncat boabe de grâu către ascultători pentru a le ura prosperitate.

Un deputat moldovean organiza „o beție" chiar în timpul ședinței Parlamentului. Jurnaliștii au surprins discuția de pe Whatsapp

