Stare de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic în Republica Moldova. Motivele invocate de Executivul de peste Prut

Guvernul de la Chișinău a instituit, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică, pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței extraordinare de marți, 28 iulie, a cabinetului de miniștri.

Starea de alertă în sectorul energetic a fost declarată în contextul perturbărilor de pe piața regională a carburanților. Creșterea prețurilor internaționale la petrol și motorină, conflictul din Orientul Mijlociu, întreruperea temporară a livrărilor de țiței kazah prin terminalul Novorossiisk și nivelul scăzut al Dunării au afectat lanțurile de aprovizionare. Stocurile comerciale de motorină au scăzut de la un nivel de siguranță de 17,6 zile, la sfârșitul lunii iunie, la 6,9 zile, iar la 27 iulie, 53 de stații PECO din țară nu dispuneau de motorină.

Potrivit Guvernului de peste Prut, măsurile aprobate vor permite fluidizarea importurilor, prioritizarea vămuirii și crearea unor coridoare verzi la frontieră, prevenirea achizițiilor speculative și menținerea continuității aprovizionării la pompă. Exporturile din Portul Giurgiulești vor fi permise doar dacă pentru piața internă sunt asigurate stocuri minime de 7.500 de tone de motorină și 2.500 de tone de benzină.

Starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului, transmite zdg.md.

Pe 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Nistrean a fost de 113,24 metri, față de nivelul normal de 121 de metri. Totodată, există riscul ca debitul deversat de la Novodnistrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 m³ pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă.

Autoritățile vor evalua sursele alternative de alimentare, vor inventaria punctele de captare din Nistru și afluenții săi și vor pregăti sondele de apă de rezervă. În același timp, operatorii vor actualiza planurile de continuitate, inclusiv prin reducerea pierderilor din rețele, iar Ministerul Mediului va monitoriza permanent situația hidrologică.

„Pentru coordonarea acestor măsuri, Guvernul a aprobat intrarea imediată în vigoare a prevederilor care permit activarea Comisiei Naționale de Management al Crizelor, condusă de Prim-ministru. Comisia va asigura evaluarea continuă a situației, coordonarea răspunsului instituțiilor și adoptarea promptă a deciziilor necesare”, au precizat autoritățile de peste Prut.

Editor : A.R.