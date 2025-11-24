Live TV

Suma uriașă investită de Kremlin pentru a pune mâna pe puterea de la Chișinău a fost dezvăluită de președintele Parlamentului

Press conference of the Chairman of the Parliament of the Republic of Moldova Igor Grosu and the Chairman of the House of Representatives of the Irish Parliament Sean O'Fergale following the meeting.
Igor Grosu, luderul PAS / Sursa foto: Profimedia Images

Federația Rusă a investit aproape 400 milioane de euro pentru a aduce în Parlamentul Republicii Moldova deputați controlați de grupări criminale și de Kremlin. Anunțul a fost făcut de președintele legislativului de la Chișinău și liderul PAS, Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea care se desfășoară la Stockholm, transmite deschide.md.

În cadrul discursului, Grosu s-a referit și la alegerile parlamentare din 28 septembrie, menționând că moldovenii și la acest scrutin au ales democrația, transparența și integrarea europeană.

„În aceste alegeri am fost martorii unei campanii de dezinformare fără precedent, a unui război hibrid în care Rusia a investit aproape 400 milioane de euro pentru a aduce în Parlament deputați controlați de grupări criminale și de Kremlin”, a spus el.

Potrivit speakerului, cetățenii Republicii Moldova au rezistat presiunilor și manipulării, și au ales calea libertății și stabilității.

„Această experiență ne amintește că lupta pentru democrație nu are loc doar pe câmpul de luptă. Ea se duce în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii. Moldova înțelege ce este în joc”, a adăugat el.

Vorbind despre invazia rusă în Ucraina, Igor Grosu a spus că cetățenii R. Moldova simt consecințele acestui război în fiecare zi.

„Noi, cei din Republica Moldova, știm ce înseamnă să ai o armată străină pe teritoriul tău. Împărțim o frontieră cu o țară aflată sub atac, simțim consecințele războiului în fiecare zi – prin insecuritate energetică, presiuni economice și nevoile umanitare ale celor care au fugit de bombe. Și de fiecare dată, răspunsul nostru a fost solidaritatea, nu retragerea. Am oferit refugiu, asistență și sprijin politic – pentru că știm că victoria Ucrainei este esențială pentru pacea și securitatea întregii noastre regiuni”, a precizat președintele Parlamentului de la Chișinău.

