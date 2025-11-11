Live TV

„Sunteţi cei mai buni elevi din clasa mea". Republica Moldova, exemplu în procesul de aderare la UE, anunță comisarul european

profimedia-0972251425
Marta Kos, comisarul european pentru extindere Foto: Profimedia

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar până la aderarea propriu-zisă sunt încă multe de făcut, a declarat marţi, la Chişinău, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în cadrul conferinţei "Raportul de Extindere 2025: progrese şi priorităţi de viitor ale Republicii Moldova", potrivit portalului Deschide.md.

"Mă bucur să fiu la Chişinău pentru a patra oară în acest an, alte state-candidate sunt geloase. Dar vă spun că sunteţi foarte speciali în determinarea dumneavoastră de a deveni stat membru al UE, ceva special atunci când văd energia voastră şi ştiţi că spuneam, că sunteţi cei mai buni elevi din clasa mea", a afirmat Marta Kos în discursul rostit la conferinţă. " Mi se spunea: Marta, eşti prea emotivă! Dar acum, odată cu acest raport privind extinderea, deja se văd fapte. Evident, eu pot fi emotivă, dar în acest Raport privind Extinderea sunt fapte care dovedesc că voi aţi înregistrat cel mai mare progres într-un an. Felicitări, Republica Moldova!", le-a transmis comisarul european cetăţenilor moldoveni de la tribuna conferinţei.

Potrivit ei, această reuşită ar fi fost imposibilă fără "troica de femei": preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vicepremierul pentru integrarea europeană, Cristina Gherasimov şi comisarul european, Marta Kos.

"Desigur, ar putea fi o altă persoană în locul meu, dar eu sunt foarte pasionată de portofoliul meu. Eu îi spuneam Cristinei ( Cristina Gherasimov, not.Deschide.md): o să te presez ca să reuşiţi pe calea reformelor. Dar ştiţi ce face ea? Mă presează ea pe mine ca să livrăm şi noi. Către sfârşitul anului veţi fi gata să începeţi negocierile pe toate cele 6 capitole de aderare", a dat asigurări Marta Kos.

Referitor la schimbările din R. Moldova, comisarul european a menţionat Planul de rezilienţă energetică, destinat să ajute Chişinăul să ţin preţurile sub control şi să evite şantajul Rusiei.

"Aceasta ne va permite să promovăm resursele voastre de energie regenerabilă, resursele voastre proprii. Asta e esenţa, e cheia care vă va integra pe piaţa europeană a energiei în următorii doi ani. Şi voi aţi aderat la sistemul SEPA şi la zona de roaming, fără costuri suplimentare, de la 1 ianuarie 2026", a afirmat Marta Kos.

"Aveţi ambiţii foarte mari. Dar aceste ambiţii sunt şi realiste, dacă reforma actuală şi viteza reformelor va fi accelerată. Am în vedere că anul 2026 trebuie să fie anul implementării. Şi o spun tuturor statelor candidate- nu trebuie să faceţi lucruri doar că vă spunem noi, trebuie să faceţi pentru că e bine pentru ţara voastră şi e unica modalitate în care procesul de aderare ar putea avea succes", a mai adăugat comisarul european.

Referindu-se la provocările din ultimii ani, comisarul european a spus că R. Moldova a reuşit o treabă foarte bună în ceea ce priveşte combaterea ingerinţei Rusiei în alegeri.

În perioada următoare, a specificat Marta Kos, R. Moldova va fi în vizorul instituţiilor europene pentru a fi analizată în privinţa combaterii corupţiei şi a crimei organizate, a serviciilor financiare, băncilor şi companiilor de investiţii. De asemenea, activitatea Băncii Naţionale a R. Moldova va fi monitorizată, precum şi implementarea Planului de creştere economică, modernizarea domeniului de business care să atragă mai multe investiţii şi să ducă la creştere economică.

Într-un interviu acordat cu acest prilej în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova, Marta Kos a ţinut să sublinieze că problema transnistreană nu este un impediment în calea aderării republicii la UE.

Uniunea Europeană consideră Republica Moldova un stat unitar şi va sprijini integrarea regiunii transnistrene, astfel încât aceasta să nu devină un obstacol în procesul de aderare, a declarat comisarul european, citat de Radio Chişinău.

"Guvernul dumneavoastră va trebui să muncească în regiunea transnistreană pentru a permite convergenţa acestei regiuni ca parte a Republicii Moldova, care va adera la Uniunea Europeană. Noi vă vom asista în acest proces", a declarat oficialitatea europeană.

Marta Kos a subliniat că Uniunea Europeană are experienţă în gestionarea situaţiilor complexe din alte state candidate şi s-a declarat încrezătoare în găsirea unor soluţii durabile şi pentru regiunea transnistreană.

"În trecut, Uniunea Europeană a fost capabilă să găsească soluţii pentru multe, multe probleme şi sunt convinsă că vom reuşi să facem acest lucru şi în privinţa regiunii transnistrene. Vom identifica soluţii în sensul în care acest lucru nu va prezenta un obstacol pentru ţara voastră de a se alătura Uniunii Europene", a mai promis comisarul european în interviul menţionat.

Editor : A.R.

