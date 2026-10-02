„Transpiră a imperialism puturos și obraznic”. Chișinăul l-ar putea expulza pe trimisul lui Putin în Republica Moldova

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, nu exclude ca autoritățile de la Chișinău să ia măsuri mai dure în raport cu ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov, după ultimele incidente cu drone care au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și care au explodat în localitățile de pe teritoriul țării.

Întrebat dacă, după convocarea ambasadorului rus la Ministerul Afacerilor Externe și înmânarea unei note de protest, pe 1 octombrie, ar putea fi luate măsuri suplimentare, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că acestea vor fi anunțate atunci când vor fi decise, transmite TVRMoldova.

„Alte măsuri o să le aplicăm când o să le aplicăm. Acum nu pot să vă spun sau să încerc să elaborez”, a subliniat Igor Grosu. Întrebat dacă nu este exclusă inclusiv expulzarea ambasadorului, președintele Parlamentului a răspuns: „Totul e posibil”.

Igor Grosu a criticat și poziția exprimată de Oleg Ozerov cu privire la originea dronelor. Ambasadorul rus a declarat recent că Moscova nu a primit dovezi care să confirme că aparatele depistate în Republica Moldova sunt rusești și a propus desfășurarea unor investigații comune.

„El a scăpat deja o dată o expresie în care a admis că ar putea să fie păsărelele lor, numai că a uitat să își ceară scuze. Iaca asta este tare urât și transpiră a imperialism puturos și obraznic”, a spus Grosu.

În același timp, speakerul Parlamentului a atras atenția asupra faptului că riscul pentru cetățeni crește odată cu apariția unor cazuri în care dronele nu doar survolează teritoriul Republicii Moldova, ci ajung să explodeze la sol.

Igor Grosu a făcut referire la drona care a explodat în apropiere de Brănești și a îndemnat oamenii să urmărească alertele și comunicările oficiale ale autorităților.

„Evident, pericolul crește. Asta trebuie să o spunem sincer oamenilor: să urmărească foarte atent toate semnalele, apelurile, comunicatele oficiale”, a declarat Grosu.

Grosu le-a recomandat cetățenilor să urmărească atent alertele și comunicările oficiale și a spus că una dintre principalele probleme este capacitatea de interceptare a dronelor.

„Pe partea de monitorizare noi stăm relativ mai bine. A doua problemă este interceptarea și capacitatea noastră de a intercepta astfel încât să nu creăm probleme la sol pentru cetățeni”, a declarat Grosu.

Oleg Ozerov a fost convocat la MAE pe 1 octombrie, după în ultimele zile mai multe drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Două dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ministerul de Externe a calificat incidentele drept o încălcare gravă a suveranității și a cerut Federației Ruse să înceteze acțiunile care pun în pericol Republica Moldova.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei au fost înregistrate peste 80 de survoluri neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, dintre care peste 40 în 2026.

În 2022, Republica Moldova a fost survolată de patru ori, în 2023 – de șase ori, în 2024 – de 10 ori, în 2025 – de 17 ori, în 2026 – de peste 40 de ori.

Editor : A.R.