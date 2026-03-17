Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat de MAE moldovenesc: „Nu comentez”

Oleg Ozerov a avut în față o sticlă cu apă din Nistru. Sursa foto: MAE

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova pentru a-i transmite o notă de protest a autorităților moldovenești în legătură cu atacul masiv cu drone și rachete rusești asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din 7 martie 2026 soldată cu sistarea cu alimentare cu apă a circa 300.000 de locuitori ai Republicii Moldova.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău”, a precizat MAE într-un comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că astfel de acțiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova și nu pot fi acceptate.

„Pentru toate comentariile adresați-vă la MAE. Noi nu oferim comentarii, nu vreau să comentez”, a spus ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov, la ieșirea de la MAE.

Situația pe Nistru rămâne alarmantă după un atac al Rusiei cu rachete și drone asupra unei hidrocentrale din Complexul Hidroenergetic Nistrean, obiectiv situat la aproximativ 15 kilometri de frontiera Republicii Moldova. Atacul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 martie 2026 și ar fi provocat o deversare masivă de uleiuri tehnice și alte substanțe petroliere în fluviul Nistru, transmite TVRMoldova

Pe 15 martie, Guvernul a instituit starea de alertă de mediu în bazinul Nistrului, iar autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au atribuit responsabilitatea pentru poluare Federației Ruse.

După estimările autorităților Republicii Moldova, circa 300.000 de locuitori din nordul Republicii Moldova au rămas fără apă potabilă.

