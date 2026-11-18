Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Măsura a fost luată după ce șapte drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova ieri, 17 noiembrie, în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, transmite tv8.md.

Instituția condamnă ferm aceste acțiuni, care încalcă suveranitatea țării și pun în pericol viața și siguranța cetățenilor.

„Prin nota de protest, Republica Moldova a cerut Federației Ruse să înceteze aceste acțiuni și să respecte spațiul aerian și frontierele țării noastre”, se arată în comunicat.

Amintim, șapte drone (n.red. un număr record până acum) au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, marți, 17 noiembrie, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Ulterior, fragmentele unei drone de tip „Gerbera 2” au fost găsite într-o pădure din apropierea satului Naslavcea, raionul Ocnița, la doar 50 de metri de granița cu Ucraina. Poliția a stabilit că aparatul de zbor a explodat la impactul cu solul, iar bucățile acestuia au fost împrăștiate pe o rază de aproximativ 25 de metri.

Editor : A.R.