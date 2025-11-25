Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat la MAE moldovenesc pentru a explica roiul de drone care a intrat în Republica Moldova

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat mâine la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova. Autoritățile îi vor solicita explicații după ce șase drone au încălcat spațiul aerian al țării în această dimineață, inclusiv una care s-a prăbușit în raionul Florești.

Diplomatul este așteptat la ora 14, „pentru a oferi explicații privind aceste acțiuni inadmisibile”.

În viziunea autorităților de la Chișinău, incidentul din localitatea Cuhureștii de Jos „reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor”.

„Republica Moldova rămâne angajată în menținerea păcii și stabilității regionale”, se arată în comunicat.

Amintim, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, prima dronă a fost observată pe direcția localităților Vinogradovca-Vulcănești, deplasându-se ulterior spre frontiera de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul, și Vadul lui Isac.

Potrivit datelor radar, drona survola teritoriul țării la o altitudine de aproximativ 1500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv Inspectoratul General al Poliției, despre acest caz de survolare ilegală, potrivit tv8.md.

Ulterior, alte cinci drone au fost detectate traversând spațiul aerian în zonele Dondușeni, Orhei, Tighina, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos. La fața locului au fost direcționate echipe specializate, iar zona a fost izolată de poliție.

