Trimisul lui Putin la Chișinău acuză Occidentul că șterge „istoria ruso-moldovenească” și invocă „tandemul Bruxelles-Bucureşti”

Încercările Occidentului de a eroda suveranitatea şi statalitatea Republicii Moldova sunt însoţite de eforturi de ştergere din memoria publică a istoriei ruso-moldoveneşti, a declarat ambasadorul Rusiei la Chişinău, Oleg Ozerov, într-un interviu acordat TASS, adăugând că ţările UE joacă un rol-cheie în acest demers şi invocând „tandemul Bruxelles-Bucureşti”.

„Încercările făcute în prezent pentru a submina suveranitatea şi statalitatea Republicii Moldova sunt însoţite de eforturi de ştergere din memoria publică a paginilor glorioase ale istoriei ruso-moldoveneşti. Tandemul Bruxelles-Bucureşti, care acţionează în acest context - din păcate, cu complicitatea autorităţilor locale - priveşte republica exclusiv ca pe o periferie lipsită de drepturi şi înapoiată, reproducând modelul neocolonial al dependenţei unilaterale, familiar elitelor occidentale şi dăunător «protejaţilor» acestora”, a declarat diplomatul rus, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, Rusia, în relaţiile sale cu Republica Moldova, precum şi cu alte ţări, apără în mod consecvent principiul egalităţii suverane a statelor, dreptul acestora de a-şi decide liber propriul destin şi de a se ghida după interesele naţionale.

Ozerov a urat poporului moldovean, pe care l-a numit „prieten” şi care a sărbătorit Ziua Independenţei la 27 august, bunăstare, pace şi prosperitate, precum şi păstrarea bogatului său patrimoniu istoric.

Editor : Ș.R.