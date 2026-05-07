UE continuă modernizarea armatei Republicii Moldova. Kaja Kallas, vizită la Chişinău

Data publicării:
Kaja Kallas și Anatolie Nosatîi. Sursa foto: X

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, se află joi într-o vizită la Chişinău, unde inspectează echipamentele livrate recent Republicii Moldova cu finanţare europeană şi discută cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, despre extinderea sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru modernizarea forţelor armate moldovene.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Kallas a precizat că se află la Chişinău pentru a inspecta echipamentele livrate recent cu finanţare europeană şi pentru a purta discuţii cu ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi.

„Astăzi mă aflu la Chişinău pentru a inspecta echipamentele livrate recent cu finanţare europeană şi pentru a discuta extinderea sprijinului nostru pentru Republica Moldova împreună cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi”, a transmis Kaja Kallas.

Oficialul european a subliniat că Uniunea Europeană este deja „cel mai mare furnizor de echipamente pentru forţele armate ale Moldovei”.

Potrivit acesteia, sprijinul european vizează logistica, asistenţa medicală şi protejarea infrastructurii critice.

„UE este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru forţele armate ale Republicii Moldova, sprijinind logistica, asistenţa medicală şi protecţia infrastructurii critice”, a mai afirmat Kallas.

Editor : M.I.

