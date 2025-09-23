Live TV

„UE va ocupa Republica Moldova”. Noua teorie a spionilor lui Vladimir Putin înainte de alegerile de la Chișinău

tanc francez
Trupe franceze sunt staționate în România în cadrul Grupului de Luptă aliat din România. Sursa foto: Profimedia Images.

Principalul serviciu secret al lui Putin a venit cu nouă teorie înaintea alegerilor din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al SVR „Uniunea Europeană este hotărâtă să ocupe Moldova și se pregătește să trimită un „debarcament” NATO în regiunea Odessa din Ucraina pentru a intimida Transnistria”.

„Se intenționează să se facă acest lucru cu orice preț, până la introducerea trupelor și ocuparea efectivă a țării. În acest moment, se realizează concentrarea unităților armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor cu Moldova. Se pregătește un „debarcament” NATO în regiunea Odessa din Ucraina pentru a intimida Transnistria. Conform datelor disponibile, primul grup de militari din Franța și Marea Britanie a sosit deja”, a subliniat Serviciul rus de Informații Externe (SVR).

„Un astfel de scenariu a fost repetat de mai multe ori în cadrul exercițiilor NATO din România și poate fi pus în aplicare după alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie anul curent. Oficialii europeni se tem că falsificările grosolane ale rezultatelor votului pregătite de Bruxelles și Chișinău vor forța cetățenii moldoveni disperați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile. Atunci, la cererea președintelui M. Sandu, forțele armate ale statelor europene vor trebui să-i oblige pe moldoveni să se resemneze cu dictatura sub masca eurodemocrației”„, se mai arată în comunicatul SVR

Spionii lui Putin continuă scenariul apocaliptic: „Bruxelles nu intenționează să renunțe la planurile de ocupare a Moldovei, chiar dacă evoluția situației imediat după alegeri nu va necesita intervenția externă. Introducerea trupelor este prevăzută pentru o dată ulterioară. Pentru a crea un pretext, se prevede organizarea de provocări armate împotriva Transnistriei și a trupelor ruse staționate în regiune. Ca termen posibil se are în vedere perioada alegerilor pentru Consiliul Suprem al RPM (n.red. organismul de conducere din Transnistria), care vor avea loc pe 30 noiembrie anul curent.”

Comunicatul serviciului secret vorbește și despre teorii aflate în totală inadvertență cu realitate: „Se pare că astfel de planuri ale regimurilor totalitar-liberale europene sunt dictate de dorința lor de a-și demonstra „curajul și hotărârea” pe fondul eșecului planurilor de a disloca trupe ale „coaliției doritorilor” pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. Speriați de o confruntare directă cu marea Rusie, europenii intenționează să se răzbune pe mica Moldovă. Afirmarea de sine pe seama celor slabi a fost întotdeauna o parte integrantă a colonialismului european.”

