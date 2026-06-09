Un bărbat viral pe TikTok care îi cerea lui Putin să invadeze Chișinăul a fost reținut la întoarcerea în Moldova din Germania

După ani în care a răspândit propagandă pro-Kremlin și a cerut deschis ca Rusia să atace Republica Moldova, un influencer de 33 de ani, stabilit de mai mult timp în Uniunea Europeană, a fost reținut pentru propagandă a războiului și ulterior eliberat condiționat, acesta este suspectat că a promovat agresiunea militară, ura și intoleranța. Cazul a provocat reacții puternice, iar experții spun că apelurile la război nu pot fi ascunse în spatele libertății de exprimare.

Vadim Ţăruş, cunoscut online drept "Baba Galea, Nu vreau să tac", și-a făcut, ani de zile, audienţă din propaganda pro-Kremlin, isterii alarmiste și apeluri repetate către Putin să ducă războiul în Republica Moldova, transmite TVRMoldova.

Vadim Ţăruş, tiktoker: „Hai, băi, să începem odată acest război. Hai să le dăm ruşilor ceea ce merită. Hai că m-am săturat deja de ştirile acestea: drone ruseşti, drone ruseşti. Hai să începem odată, iată acum e un motiv foarte bun pentru a începe un război. Putin, nu dormi. De data, asta, te rog, nu dormi”.

Vestea că tiktokerul propagandist a fost reținut și ulterior eliberat a încins spiritele în mediul online de peste Prut.

Reținerea tiktokerului a mobilizat rapid vocile pro-Kremlin din Republica Moldova, care i-au luat apărarea și au criticat intervenția autorităților.

În optica experților, esențial este faptul că autoritățile reacționează în astfel de cazuri, chiar dacă ulterior se ajunge la eliberare.

Alexandru Tănase, constituţionalist: Nu are nicio importanţă dacă a fost eliberat sau menţinut în arest. Este important că autorităţile reacţionează. Este o lecţie pentru toţi cei care nu realizează cât de important este să îţi calibrezi fiecare cuvânt şi fiecare idee pe care o arunci în spaţiul public. Oamenii trebuie să știe că un mesaj aruncat în spaţiul public atrage, în mod clar, şi anumite responsabilităţi, dar el pică în această zonă a extremismului, intoleranței şi xenofobiei.

Cazul nu este unul izolat. În ultimii ani, autoritățile de peste Prut au documentat mai multe situații în care discursul online a depășit limitele libertății de exprimare și a intrat în zona infracțiunilor de extremism, incitare la ură sau propagandă a violenței. Specialiștii atrag atenția că spațiul digital nu este un "teren fără reguli", iar mesajele publice pot atrage consecințe legale clare. Potrivit legii, responsabilitatea pentru conținutul distribuit online rămâne una directă, iar derapajele de acest tip pot fi sancționate penal.

Digi24.ro a tradus fără intervenție pe text prima unul dintre mesajele bărbatului anchetat care este transmis în limba rusă: „Putin, nu dormi! De data aceasta te rog, nu dormi! Putin, nici de data asta nu vei spune nimic? Eu deja nu mai pot să tac. Acționează”.

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Editor : A.R.