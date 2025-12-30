Câteva discuții dintr-un chat intern al membrilor PAS au fost fotografiate chiar de pe laptopul unui deputat și publicate pe rețelele sociale de către jurnaliștii de peste Prut. Mai mulți aleși ai sunt surprinși cum pun la cale o petrecere chiar în timpul ședinței Parlamentului de la Chișinău.

Discuția a fost pozată pe calculatorul deputatului PAS Maxim Potârniche. În grupul „de lucru” și-au făcut apariția și alți colegi deputați sau oficiali din Executivul din Republica Moldova.

Redăm mai jos discuția surprinsă chiar în plenul Parlamentului din Republica Moldova. Digi24.ro anonimizează parțial numele participanților la discuție, în virtutea dreptului la viață privată.

Eugen ******: Cine și ce alcool are?

Alex *****: Da ce trebuie?

Radu *****: Eu am vreo 4 sticle cu vin.

Eugen *****: Cum a zis Carla's(n.red. face referire la celebra formație muzicală Carla's Dreams): Tot ce are spirt și arde o să fie „nicitojît”(n.red. Trebuie lichidat).

Adrian ******- Amin.

Ulterior, în același chat, un deputat glumește pe seama lui unui alt coleg, despre care spune că este „campion la amendamente”.

Protagonistul momentului a venit cu o explicație în urma incidentului.

„Discuția a avut loc într-o pauză survenită din cauza unei probleme tehnice la sistemul de vot și era în contextul unei zile de naștere a unuia dintre colegi. Vreau să fie foarte clar. Suntem în mijlocul unei lupte politice și anumiți actori sau impotenți politici vânează astfel de momente, pentru că nu au ce livra oamenilor, dar au promis în campanie. Până la urmă, noi suntem numiți ca oameni și toți dintre sunt siguri că avem grupuri și rămânem uniți acolo. Vreau să-mi cer iertate de la colegii care posibil au apărut într-o lumină mai puțin plăcută, mai puțin favorabilă. Mă simt vinovat doar în fața lor, dar sper să nu mă excludă din acest chat. Mai puțină ură, oameni buni”, a explicat Maxim Potîrniche.

