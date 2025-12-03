Live TV

Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și s-a îndreptat spre casă

Data actualizării: Data publicării:
drona tractoras
Sursa foto: Facebook

Imagini hilare vin din Republica Moldova. Un bărbat a găsit o dronă pe câmp, cel mai probabil ajunsă acolo în urma ultimului atac al Rusiei asupra Ucrainei. În loc să anunțe imediat autoritățile, acesta a urcat aparatul de zbor în remorca unui transport improvizat. Cel care a sesizat 112 a fost primarul localității care a observat „transportul” ciudat. 

În imaginile publicate pe rețelele sociale se poate vedea un transport improvizat care are în remorca ceea ce pare a fi o drona de tip „Gerbera” folosită de către forțele ruse drept „aparate de zbor tip momeală” în timpul atacurilor tot mai dese pe care orchestrează asupra Ucrainei. 

Jurnaliștii de peste Prut nu au reușit să obțină o reacție oficială de la autorități sau să identifice cum a ajuns aparatul de zbor pe câmp. Organele de forță declară că vor deschide o anchetă pentru a investiga circumstanțele evenimentului. 

Amintim, Poliția Republicii Moldova a anunțat săptămâna trecută că o dronă cu inscripția „Z” a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești. Persoanele aflate în zonă au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiști.

Tot atunci, „Alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale, traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Autoritățile au cerut locuitorilor să evite atingerea oricărui obiect căzut la sol și să anunțe imediat instituțiile competente, potrivit sursei citate.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
4
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la...
Bolivia la paz
5
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Digi Sport
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
neutralizare drona maritima
O dronă maritimă a fost neutralizată de scafandrii militari în Marea Neagră. MApN: „A fost distrusă prin detonare controlată”
maia sandu
Maia Sandu a convocat Consiliului Național de Securitate. Temele puse pe masă
Congress of the opposition Moldovan bloc "Pobeda" in the Moscow concert hall.
Oligarhul Ilan Şor anunţă că își închide „proiecte sociale” din Republica Moldova. Un analist explică următorii pași ai Kremlinului
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Avertismentul Maiei Sandu de Ziua Națională: „Aceste valori sunt amenințate mai mult ca oricând”
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de către drone ruseşti
Recomandările redacţiei
nicușor dan
Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este...
Nicușor Dan.
Când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor. Nicușor...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu îl critică pe Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor...
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Prefectul din Prahova, despre criza de apă: Vinovați sunt Apele...
Ultimele știri
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că România e o ţară coruptă: „Şi când te duci la medic, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura”
România va avea nevoie de împrumuturi de peste 275 de miliarde de lei în 2026. Șeful Trezoreriei: „Este crucial să reducem deficitul”
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului, opoziția anunță că a strâns semnăturile. Grindeanu spune ce vor face parlamentarii PSD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Fanatik.ro
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Care este distanța minimă între două case construite una lângă alta. Reguli urbanistice obligatorii
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Top 10 filme ale secolului XXI, potrivit lui Tarantino. Regizorul a criticat dur: „Nu înțeleg cum autorul nu...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
5 moduri prin care poți preveni arsurile stomacale cauzate de mesele îmbelșugate de sărbători
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Julianne Moore, la 65 de ani. Peste 100 de roluri, cinci nominalizări la Oscar, o căsnicie de succes și doi...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...