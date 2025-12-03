Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și s-a îndreptat spre casă

Imagini hilare vin din Republica Moldova. Un bărbat a găsit o dronă pe câmp, cel mai probabil ajunsă acolo în urma ultimului atac al Rusiei asupra Ucrainei. În loc să anunțe imediat autoritățile, acesta a urcat aparatul de zbor în remorca unui transport improvizat. Cel care a sesizat 112 a fost primarul localității care a observat „transportul” ciudat.

În imaginile publicate pe rețelele sociale se poate vedea un transport improvizat care are în remorca ceea ce pare a fi o drona de tip „Gerbera” folosită de către forțele ruse drept „aparate de zbor tip momeală” în timpul atacurilor tot mai dese pe care orchestrează asupra Ucrainei.

Jurnaliștii de peste Prut nu au reușit să obțină o reacție oficială de la autorități sau să identifice cum a ajuns aparatul de zbor pe câmp. Organele de forță declară că vor deschide o anchetă pentru a investiga circumstanțele evenimentului.

Amintim, Poliția Republicii Moldova a anunțat săptămâna trecută că o dronă cu inscripția „Z” a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești. Persoanele aflate în zonă au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiști.

Tot atunci, „Alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale, traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Autoritățile au cerut locuitorilor să evite atingerea oricărui obiect căzut la sol și să anunțe imediat instituțiile competente, potrivit sursei citate.

