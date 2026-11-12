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Un moldovean care spiona pentru serviciile lui Putin a fost reținut în Republica Moldova. Ce misiuni avea acesta

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Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova (SIS), Alexandru Musteaţa. Foto: SIS.md
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O persoană suspectată că ar fi colectat informații despre activitatea instituțiilor de securitate ale Republicii Moldova, la indicațiile serviciilor speciale ale Federației Ruse, a fost reținută și plasată în arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi colaborat inclusiv cu reprezentanți ai structurilor de securitate neconstituționale din regiunea transnistreană, transmite deschide.md. 

Cazul este investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de peste Prut.

Potrivit materialelor cauzei penale, persoana vizată ar fi stabilit și menținut legături cu reprezentanți ai serviciilor speciale rusești, inclusiv prin intermediul unor persoane din cadrul structurilor de securitate de la Tiraspol.

Anchetatorii susțin că suspectul ar fi fost recrutat pentru a colecta informații despre activitatea autorităților constituționale ale Republicii Moldova, în special a instituțiilor responsabile de securitatea națională.

Mai exact, persoana ar fi avut misiunea de a afla ce informații dețin autoritățile de la Chișinău despre operațiunile desfășurate pe teritoriul statului de serviciile speciale străine, în ce măsură acestea sunt cunoscute instituțiilor naționale și ce acțiuni au fost întreprinse pentru contracararea lor.

Potrivit procurorilor, activitățile ar fi fost desfășurate în baza unor însărcinări primite și în coordonare cu reprezentanții unui serviciu special străin, în detrimentul securității naționale a Republicii Moldova.

Persoana este bănuită de săvârșirea infracțiunii de culegere neautorizată de informații, prevăzută de articolul 338³, alineatul (1), din Codul penal. În baza acestei bănuieli, suspectul a fost reținut, iar ulterior, la solicitarea procurorilor PCCOCS, a fost plasat în arest preventiv.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor eventuale persoane implicate în activitățile investigate.

Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, identitatea persoanei vizate și nici perioada în care ar fi avut loc presupusele activități de culegere a informațiilor.

Editor : A.R.

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