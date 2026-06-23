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Un presupus spion rus a fost arestat în Republica Moldova. El venise în țară sub pretextul unor vizite la mănăstiri

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Agent rus prins în R. Moldova. Foto: SIS/X
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Un cetăţean rus, despre care autorităţile spun că este ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB), a fost arestat în Republica Moldova, după ce, sub pretextul unor vizite la mănăstiri, ar fi încercat să adune informaţii despre regiunea transnistreană şi Zona de Securitate, a anunţat marţi Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) de la Chişinău.

Acesta a fost reţinut încă din 11 mai, iar recent i-a fost prelungită măsura de arest preventiv pentru 30 de zile, potrivit TV8, citat de News.ro.

Un comunicat al SIS precizează că cetăţeanul rus ar fi încercat să intre în Republica Moldova declarând că vine în scop turistic, inclusiv pentru a vizita mănăstiri, însă anchetatorii susţin că destinaţia sa reală era regiunea transnistreană.

Scopul vizitei era, de fapt, colectarea de date şi informaţii care urmau să fie stocate sau folosite în detrimentul suveranităţii, independenţei, inviolabilităţii teritoriale, securităţii de stat ori capacităţii de apărare a Republicii Moldova, potrivit oamenilor legii.

Cetăţeanul rus nu ar fi, de altfel, la prima prezenţă în Republica Moldova. Potrivit anchetei, în perioada septembrie 2017 - septembrie 2019, acesta s-a aflat în Moldova şi ar fi condus activităţi îndreptate împotriva securităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova. Autorităţile de la Chişinău susţin că, în acea perioadă, cetăţeanul rus ar fi folosit un paşaport diplomatic emis de Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse. Totuşi, contrar prevederilor Convenţiei de la Viena, acesta nu ar fi parcurs procedura de acreditare la Ministerul de Externe al Republicii Moldova.

NewsMaker aminteşte în context că şi pe 19 iunie, Ambasada Federaţiei Ruse la Chişinău anunţa că un cetăţean rus ar fi fost reţinut pe Aeroportul Internaţional Chişinău şi ar fi fost supus unor „presiuni umilitoare” în timpul controlului vamal şi de frontieră. Misiunea diplomatică susţinea că bărbatului i-ar fi fost refuzată posibilitatea de a părăsi teritoriul Republicii Moldova fără explicaţii clare şi că starea sa de sănătate s-ar fi agravat în urma „presiunii psihologice” exercitate de Chişinău.  Ambasada a calificat atunci incidentul drept „o încălcare a normelor dreptului internaţional” şi a solicitat acces consular şi explicaţii din partea autorităţilor din Moldova.

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Editor : Ș.R.

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