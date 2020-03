Un primar din Republica Moldova recompensează cetățenii care își denunță vecinii: „Am fost rugat de săteni”

Andrei Donică, primarul satului Condrița din Republica Moldova, a anunțat că cetățenii care își denunță vecinii veniți din străinătate care nu respectă regimul de autoizolare și carantină vor primi recompense bănești. Recompensele se ridică la jumătate din suma amenzii (adică între 2.784 și 3.094 de lei românești).

El a povestit la Matinalul Digi FM că a fost rugat de alegătorii săi să ia atitudine din cauză că s-au întors foarte multe persoane din străinătate și nu țin cont de faptul că ar trebui să stea în izolare.

„Eu sunt bucuros că au reacționat bine. Eu am recurs la această modalitate pentru că am fost rugat de săteni să fac ceva. M-au sunat mai mulți și mi-au spus 'Domn primar, nu e corect așa. Noi locuim permanent în sat și acum stăm închiși în casele noastre ca câini în cuști, dar persoanele care vin din străinătate, fără rușine, fără responsabilitate, circulă cu motocicletele, cu bicicletele prin sat, pe la magazin'. Nu este un lucru corect, așa că eu am decis să implic toată comunitatea în această luptă cu această pandemie”, a spus Andrei Donică.

