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Un ucrainean a trecut granița în Moldova cu motoparapanta și a cerut azil la Chișinău

Data publicării:
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Foto: Poliția de Frontieră a R. Moldova via News.ro.
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Un cetăţean ucrainean a traversat luni ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova utilizând o motoparapantă şi, odată ajuns peste graniţă, a solicitat azil în Republica Moldova, relatează News.ro care citează presa moldovenească.

Autorităţile de frontieră ucrainene şi-au informat colegii din R. Moldova că au observat o persoană care survola ilegal frontiera pe direcţia Cernăuţi (Ucraina) - Larga (Republica Moldova).

„În baza informaţiilor recepţionate, poliţiştii de frontieră au întreprins acţiuni operative de identificare şi localizare a persoanei, aceasta fiind depistată la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat. În cadrul verificărilor, cetăţeanul a solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova. Poliţia de Frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”, a comunicat Poliţia de Frontieră.

Anterior, Ministerul Apărării de la Chişinău anunţase că un aparat de zbor de tip motoparapantă a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe 26 octombrie, la ora 13:13. Acesta a venit din direcţia Cernăuţi, Ucraina, şi a fost localizat la ora 13:32 lângă satul Larga, raionul Briceni. Ministerul a declarat că Poliţia de Frontieră investighează cazul.

Pe de altă parte, doi bărbaţi de vârstă militară au fost reţinuţi în regiunea Odesa, după ce au încercat să treacă ilegal frontiera dintre Ucraina şi Republica Moldova, prin Transnistria. Pentru a nu fi observaţi de grăniceri, aceştia au folosit costume de camuflaj de tip „kikimora”.

Potrivit Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, cei doi au fost depistaţi cu ajutorul echipamentelor de supraveghere în raionul Rozdilna. Bărbaţii îşi planificaseră din timp traseul şi sperau să traverseze frontiera fără a fi observaţi.

Tentativa a eşuat după ce camera cu termoviziune le-a detectat deplasarea, iar grănicerii i-au reţinut.

Pe numele celor doi au fost întocmite procese-verbale pentru încălcarea regulilor de trecere a frontierei.

De la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, Ucraina a introdus legea marţială şi a restricţionat ieşirea din ţară a bărbaţilor de vârstă militară, în principal a celor cu vârste între 23 şi 60 de ani, cu anumite excepţii prevăzute de lege.

Editor : B.E.

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