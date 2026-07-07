Unde își exportă produsele companiile din Transnistria

Uniunea Europeană îşi menţine poziţia de principală piaţă de desfacere pentru agenţii economici din regiunea transnistreană. În primul semestru al anului 2026, aproape 77% din exporturile realizate de companiile din stânga Nistrului şi municipiul Bender au fost direcţionate către statele membre ale UE, potrivit datelor Biroului pentru politici de reintegrare de la Chişinău.

Potrivit datelor oficiale, în perioada ianuarie-iunie 2026, exporturile către Uniunea Europeană au reprezentat 76,9% din volumul total al tranzacţiilor comerciale externe, nivel similar celui înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cele mai importante destinaţii pentru exporturile realizate de agenţii economici din regiune au fost pieţele din România, Italia şi Slovacia, scrie NewsMaker, potrivit News.ro.

Importurile din regiunea transnistreană provin mai ales din Ucraina, UE şi China. Importurile din spaţiul UE au reprezentat 41,5% din volumul total al bunurilor aduse în regiune.

Biroul pentru politici de reintegrare susţine că aceste date demonstrează că mediul de afaceri din regiunea transnistreană îşi menţine legăturile economice cu piaţa europeană.

„Aceste date confirmă orientarea stabilă a regiunii transnistrene către spaţiul comercial al UE, proces care sprijină direct reintegrarea economică a ţării. Asemenea abordări apropie economic cele două maluri ale Nistrului, deoarece accesul pe piaţa europeană cere companiilor din regiune să aplice aceleaşi reguli, proceduri, acte şi standarde, valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova", arată Biroul de reintegrare.

Pe de altă parte, antreprenorii din regiunea transnistreană ar putea fi obligaţi, din 1 august 2026, să achite TVA şi accize pentru o parte din mărfurile pe care le importă în Republica Moldova. Printre acestea se numără alcoolul, produsele din tutun, gazele naturale şi energia electrică. Un proiect în acest sens a fost elaborat şi propus dezbaterii publice de Ministerul Finanţelor.

Editor : B.E.