Unirea dintre Republica Moldova și România este mai mult decât un „plan B”, susține premierul de la Chișinău, Vasile Tofan

Republica Moldova și România sunt legate prin aceeași istorie, limbă și cultură, iar relațiile dintre cele două state depășesc nivelul unui parteneriat strategic, fiind unele cu adevărat frățești. Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan a făcut această declarație la Euronews Enlargement Summit 2026, subliniind că Unirea cu România este o chestiune fundamentală pentru viitorul Republicii Moldova și nu poate fi tratată drept un simplu plan de rezervă, transmite deschide.md.

„Avem foarte multe în comun cu România. Aceeași istorie, aceeași limbă, aceeași cultură, am fost cândva aceeași țară. România este, de departe, cel mai mare prieten al nostru și cred că relația noastră este mai mult decât strategică, dar cu adevărat frățească”, a declarat Vasile Tofan.

Referindu-se la perspectiva Unirii, premierul a afirmat că o asemenea decizie nu poate fi condiționată de succesul sau eșecul altor obiective strategice ale Republicii Moldova.

„Uneori, lumea spune că Unirea cu România este planul nostru B, dar eu cred că astfel de decizii fundamentale despre viitorul statalității nu pot fi retrogradate la un plan B”, a subliniat șeful Guvernului de peste Prut.

În același timp, Vasile Tofan a precizat că realizarea Unirii trebuie să se bazeze pe voința majorității populației, iar în prezent nu există suficient sprijin pentru această opțiune. Premierul a comparat situația cu cea a unei eventuale aderări la NATO, menționând că autoritățile trebuie să respecte opțiunea cetățenilor în asemenea chestiuni.

Șeful Executivului a reiterat că prioritatea actuală a Republicii Moldova este integrarea europeană, obiectiv care ar permite apropierea celor două state în cadrul aceleiași comunități politice și economice.

„Planul nostru A este să ajungem în Uniunea Europeană și acolo să ne unim cu România, ca parte a unei Europe comune”, a declarat Vasile Tofan.

Editor : A.R.