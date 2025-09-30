Unul dintre principalii politicieni ai Moscovei în R. Moldova a fost condamnat la peste 7 ani de închisoare. Tauber a fugit în Rusia

Marina Tauber, actualul deputat și mâna dreaptă a oligarhului Ilan Șor, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Sentința a fost pronunțată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău.

Tauber a fost recunoscută vinovată de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a fostului partid „ȘOR”, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și amestecul în înfăptuirea justiției.

Anterior, procurorii au solicitat instanței aplicarea, în privința Marinei Tauber, prin cumul parțial al pedepselor, închisoare pe un termen de 13 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de a exercita activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice pe un termen de 5 ani, precum și aplicarea măsurii preventive arestul preventiv, cu anunțarea acesteia în căutare.

De menționat că Marina Tauber a părăsit în această iarnă teritoriul R. Moldova și s-a refugiat la Moscova, alături de condamnatul penal Ilan Șor, transmite deschide.md.

