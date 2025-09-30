Live TV

Unul dintre principalii politicieni ai Moscovei în R. Moldova a fost condamnat la peste 7 ani de închisoare. Tauber a fugit în Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Marina Tauber, Evghenia Guţul şi Ilan Şo la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie de la Moscova
Marina Tauber, başcana Găgăuziei, Evghenia Guţul, şi oligarhul fugar Ilan Şor au fost prezenţi la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie de la Moscova în 2024. Foto: Facebook

Marina Tauber, actualul deputat și mâna dreaptă a oligarhului Ilan Șor, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Sentința a fost pronunțată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău.

Tauber a fost recunoscută vinovată de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a fostului partid ȘOR”, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și amestecul în înfăptuirea justiției.

Anterior, procurorii au solicitat instanței aplicarea, în privința Marinei Tauber, prin cumul parțial al pedepselor, închisoare pe un termen de 13 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de a exercita activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice pe un termen de 5 ani, precum și aplicarea măsurii preventive arestul preventiv, cu anunțarea acesteia în căutare.

De menționat că Marina Tauber a părăsit în această iarnă teritoriul R. Moldova și s-a refugiat la Moscova, alături de condamnatul penal Ilan Șor, transmite deschide.md.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Dmitri Peskov
5
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
mihai jurca
Șeful cancelariei lui Bolojan, Mihai Jurca, la Interviurile...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWQ2Yjk0MzI1NjhkYmZhMWIxOGM3MTdmMmVmZmRhMDMy.thumb
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23...
Flag of the United States waving with the American Capitol blurred in the background
De ce nu investesc americanii în România. Raport SUA: Corupție, lipsă...
Ultimele știri
Ministrul Energiei: Schemele de ajutor pentru energie vor continua. Nu vor fi creșteri ale facturii de gaz
Trump și-a amintit de conflictul cu Medvedev în discursul din fața generalilor SUA: „O persoană stupidă. A folosit cuvântul nuclear”
Andrew Tate se compară cu Donald Trump, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ofițer militar rus
Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front
Un politist dirijeaza traficul
Un bărbat din Sighetu Marmaţiei a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare, după ce a fost prins beat la volan şi fără permis
viceguvernator
Un viceguvernator rus care fura din banii alocați soldaților de pe front a fost arestat
Vladimir Putin
Mesaj sfidător al lui Putin, la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut”
EU NATO Talks On Security
„Trebuie să ne protejăm cerul”: Șeful NATO susține planul UE pentru „zidul anti-drone”
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei...
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Madonna, primul interviu după 9 ani de tăcere: "Au fost momente în viața mea în care m-am gândit la...
Film Now
Russell Crowe, vizibil mai slab pe scena Festivalului de Film de la Zurich. Imaginile cu actorul au făcut...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...