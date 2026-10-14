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Video „Vă fac eu cinste cu o băutură”. Promisiune neobișnuită dată de un comisar european unui jurnalist din Republica Moldova

Data publicării:
EU Commission College Brussels - 13 May 2026
Marta Kos. Sursa foto: Profimedia Images
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Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, i-a promis jurnalistului NordNews, Cătălin Volconovici, că îi va face cinste cu o băutură dacă Republica Moldova va reuși să deschidă toate cele șase clustere de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului. Momentul a avut loc la Luxemburg, în cadrul conferinței de presă organizate după cea de-a patra Conferință interguvernamentală Republica Moldova–Uniunea Europeană, pe 13 octombrie.

Jurnalistul NordNews a întrebat-o pe Marta Kos pe ce își bazează optimismul privind deschiderea ultimelor două clustere de negociere până la sfârșitul anului curent și dacă există garanții politice din partea statelor membre că procesul nu va întâmpina noi blocaje.

Comisarul european a recunoscut că nu poate oferi garanții absolute, dar s-a declarat încrezătoare că statele membre își vor oferi sprijinul, având în vedere dinamica actuală a negocierilor.

„Desigur, nu vă pot oferi o garanție de 100%, dar când văd cum statele membre sprijină acest proces și continuă să avanseze și cât de dinamică și energică este Președinția irlandeză, sunt încrezătoare că vom reuși să deschidem toate clusterele până la sfârșitul anului”, a declarat Marta Kos.

La finalul răspunsului, comisarul european a adăugat, zâmbind:

„Și atunci o să vă fac cinste cu o băutură.”

La rândul său, Thomas Byrne, ministrul de stat pentru Afaceri Europene al Irlandei, a explicat că eventualele întârzieri nu sunt neapărat provocate de divergențe politice, ci pot apărea și din cauza procedurilor interne ale statelor membre. Acesta a precizat că Președinția irlandeză lucrează deja cu guvernele europene pentru continuarea procesului de negociere.

Declarațiile au fost făcute după ce Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole: Clusterul 2 – „Piața internă” și Clusterul 3 – „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Astfel, Chișinăul are în prezent deschise patru dintre cele șase clustere și negociază pe 24 dintre cele 33 de capitole de aderare.

Potrivit Martei Kos, ultimele două clustere, „Agenda verde și conectivitate durabilă” și „Resurse, agricultură și coeziune”, sunt deja pregătite din punct de vedere tehnic. Deschiderea lor depinde, însă, de acordul statelor membre ale Uniunii Europene.

Momentul care a stârnit zâmbete în sala poate fi urmărit AICI.

Editor : A.R.

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