Vlad Filat, dat în urmărire internațională. Fostul premier al Republicii Moldova este condamnat la doi ani de închisoare în Franța

Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internaţional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franţa la 2 ani de închisoare. Solicitarea a fost iniţiată la data de 26 decembrie. Informaţia a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliţiei pentru publicația moldovenească Ziarul de Gardă, scrie News.ro.

Potrivit Constituţiei, cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi de pe teritoriul ţării, notează NewsMaker.md.

În 8 decembrie, Tribunalul corecţional din Paris l-a condamnat pe Vlad Filat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupţie.

Instanţa a constatat că Filat ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcţionar public străin. Conform anchetatorilor, în anii 2012 şi 2014, el şi fosta sa soţie ar fi achiziţionat mai multe proprietăţi imobiliare în Franţa, în special în regiunea Haute-Savoie, prin intermediul unor companii şi al unui interpus, folosind fonduri provenite de la o companie canadiană. Aceasta obţinuse, în 2011, contractul de gestionare a Loteriei Naţionale a Republicii Moldova, pe perioada în care Filat era prim-ministru.

Vlad Filat, care conduce Partidul Liberal Democrat din Moldova, respinge acuzaţiile. Anterior, el a calificat sentinţa ca fiind „motivată politic” şi „puternic influenţată din Republica Moldova”.

Vlad Filat a deţinut funcţia de premier al Republicii Moldova între 2009 şi 2013. Acesta a fost condamnat în 2016 la nouă ani de închisoare pentru corupţie şi abuz de putere, fiind acuzat de delapidarea a 260 de milioane de dolari în dosarul „Frauda bancară”. El a fost eliberat din închisoare în 2019.

