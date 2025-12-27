Live TV

Vlad Filat, dat în urmărire internațională. Fostul premier al Republicii Moldova este condamnat la doi ani de închisoare în Franța

Data publicării:
Vlad Filat
Vlad Filat, fostul premier al Republicii Moldova. Foto: Profimedia Images

Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internaţional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franţa la 2 ani de închisoare. Solicitarea a fost iniţiată la data de 26 decembrie. Informaţia a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliţiei pentru publicația moldovenească Ziarul de Gardă, scrie News.ro.

Potrivit Constituţiei, cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi de pe teritoriul ţării, notează NewsMaker.md.

În 8 decembrie, Tribunalul corecţional din Paris l-a condamnat pe Vlad Filat la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupţie.

Instanţa a constatat că Filat ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcţionar public străin. Conform anchetatorilor, în anii 2012 şi 2014, el şi fosta sa soţie ar fi achiziţionat mai multe proprietăţi imobiliare în Franţa, în special în regiunea Haute-Savoie, prin intermediul unor companii şi al unui interpus, folosind fonduri provenite de la o companie canadiană. Aceasta obţinuse, în 2011, contractul de gestionare a Loteriei Naţionale a Republicii Moldova, pe perioada în care Filat era prim-ministru.

Vlad Filat, care conduce Partidul Liberal Democrat din Moldova, respinge acuzaţiile. Anterior, el a calificat sentinţa ca fiind „motivată politic” şi „puternic influenţată din Republica Moldova”.

Vlad Filat a deţinut funcţia de premier al Republicii Moldova între 2009 şi 2013. Acesta a fost condamnat în 2016 la nouă ani de închisoare pentru corupţie şi abuz de putere, fiind acuzat de delapidarea a 260 de milioane de dolari în dosarul „Frauda bancară”. El a fost eliberat din închisoare în 2019.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Mîrnohrad
5
Ucraina trimite forțe armate suplimentare pentru apărarea orașului Mîrnohrad...
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vlad Filat
Un fost premier din Republica Moldova a fost condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare. Reacția lui Vlad Filat
sigla interpol
Interpolul a emis alerte internaționale pentru suspecții în cazul sabotajului feroviar din Polonia
Photomontage of young monkey inside a wooden cage
Traficul cu animale vii a atins noi recorduri. Comerțul ilegal cu specii sălbatice ajunge la 20 de miliarde de dolari pe an
girofarul unei masini de politie
Ucrainean condamnat la 12 ani de închisoare, prins la Brașov. Era dat în urmărire internațională și considerat periculos
femeie-operatiune „identifica-ma”
„Femeia cu cheile germane”, identificată după 21 de ani de când a fost găsită moartă. Ce se știe despre Eva Maria Pommer
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: Efectul de...
Atac cibernetic
Atac cibernetic major la Complexul Energetic Oltenia. Hackerii au...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor...
ooo
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul...
Ultimele știri
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență
Ploile torențiale și inundațiile au devastat sudul Californiei: zeci de case îngropate în noroi și drumuri blocate
Autorul crimei de la Turnul Măgurele a fost arestat preventiv. Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din...
Fanatik.ro
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Louis Munteanu, prima reacție după scandalul momentului! De ce a purtat, de fapt, un tricou cu FCSB: „A fost...
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Darul primit la nuntă sau botez intră la impozitare? Explicațiile ANAF pentru români
Digi FM
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București. Papa Leon al XIV-lea i-a răspuns personal: „Rugăciunile...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, însărcinată. Cine este soțul lui Karoline Leavitt, cu 32 de ani mai în...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...