Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău, după ce a fost extrădat de Grecia. Oligarhul este principalul suspect în „jaful secolului”, adică furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014. El a fost reținut pe data de 22 iulie pe aeroportul din Atena, împreună cu un fost deputat, în timp ce se pregăteau să zboare spre Dubai.

Plahotniuc a fost scos încătuşat din avion şi urmează să fie transportat la Procuratură pentru a-i fi prezentată învinuirea, după care oligarhul va fi dus în Penitenciarul nr.13.

În luna august, o instanţă greacă a decis în favoarea extrădării în cazul cunoscut în R. Moldova ca „furtul secolului”, dar ministrul Justiţiei a suspendat temporar demersul, iritând guvernul proeuropean de la Chişinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupţiei şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

„Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea veni acasă liber, instituţiile trebuie să îl aducă acasă cu cătuşe”, a declarat, pe 17 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean.

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzaţiile împotriva sa se bazează pe „calomnie şi ură politică”.

Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din PIB-ul țării.

Înainte de a fugi din ţară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare din perioada 2016-2019, şi vicepreşedinte al Parlamentului.

În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influenţă mare asupra instituţiilor din R. Moldova. În 2023, UE a impus sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pentru acţiuni care ar fi vizat destabilizarea şi subminarea integrităţii teritoriale a R. Moldova şi a Ucrainei.

Potrivit poliţiei elene, Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a trăit în 22 de ţări din 2023. El a fost arestat pe aeroportul din Atena după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai, în baza unui aviz Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

Autorităţile de la Moscova, care doresc ca Plahotniuc să fie extrădat în Rusia pentru a răspunde unor acuzaţii legate de droguri, neagă orice implicare în afacerile interne ale R. Moldova.

