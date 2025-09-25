Live TV

Video Vladimir Plahotniuc a ajuns încătușat la Chișinău. Oligarhul acuzat de „jaful secolului” în R. Moldova a fost extrădat de Grecia

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Plahotniuc chisinau
Vladimir Plahotniuc, adus încătușat în R. Moldova. Foto: deschide.md

Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău, după ce a fost extrădat de Grecia. Oligarhul este principalul suspect în „jaful secolului”, adică furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014. El a fost reținut pe data de 22 iulie pe aeroportul din Atena, împreună cu un fost deputat, în timp ce se pregăteau să zboare spre Dubai.

Plahotniuc a fost scos încătuşat din avion şi urmează să fie transportat la Procuratură pentru a-i fi prezentată învinuirea, după care oligarhul va fi dus în Penitenciarul nr.13.

În luna august, o instanţă greacă a decis în favoarea extrădării în cazul cunoscut în R. Moldova ca „furtul secolului”, dar ministrul Justiţiei a suspendat temporar demersul, iritând guvernul proeuropean de la Chişinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupţiei şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea veni acasă liber, instituţiile trebuie să îl aducă acasă cu cătuşe”, a declarat, pe 17 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean.

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzaţiile împotriva sa se bazează pe „calomnie şi ură politică”.

Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din PIB-ul țării.

Înainte de a fugi din ţară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare din perioada 2016-2019, şi vicepreşedinte al Parlamentului.

În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influenţă mare asupra instituţiilor din R. Moldova. În 2023, UE a impus sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pentru acţiuni care ar fi vizat destabilizarea şi subminarea integrităţii teritoriale a R. Moldova şi a Ucrainei.

Potrivit poliţiei elene, Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a trăit în 22 de ţări din 2023. El a fost arestat pe aeroportul din Atena după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai, în baza unui aviz Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

Autorităţile de la Moscova, care doresc ca Plahotniuc să fie extrădat în Rusia pentru a răspunde unor acuzaţii legate de droguri, neagă orice implicare în afacerile interne ale R. Moldova.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
1
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Premierul Ilie Bolojan
2
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Digi Sport
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern sedinta
SURSE Coaliția a decis ministerele cu cei mai mulți bani la...
vant-umbrelă
Cod galben de vânt și informare meteo de răcire accentuată. Harta...
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Adolescentul suspectat că a trimis amenințări școlilor, internat la...
Horațiu Potra.
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției...
Ultimele știri
Operațiunea „samurai”: strategia Guvernului de a micșora datoria publică. Florin Cîțu: Doar o va împinge către generațiile viitoare
Peste jumătate dintre români au animale de companie. Ce preferă între câini și pisici (sondaj INSCOP)
Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 19:45. Primul 11 a fost anunțat de Gigi Becali
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu marinescu
Radu Marinescu, despre extrădarea lui Potra: Nu avem tratat cu EAU, dar suntem optimiști că mecanismul de cooperare va funcționa
agent fbi
Noi date despre elevul audiat pentru mesajele de amenințare. FBI ceruse în trecut extrădarea lui în SUA pentru terorism și pornografie
vladimir plahotniuc
Grecia: Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat joi în Republica Moldova (surse)
syspect
Un mafiot care a încercat să răpească o prințesă din Europa a fost eliberat de autoritățile din Spania, chiar înainte să fie extrădat
vladimir plahotniuc
Epopeea extrădării lui Plahotniuc continuă: grecii s-au răzgândit a doua oară și îl vor extrăda în Republica Moldova
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cât mai valorează Charlie Sheen, după ce a risipit sume imense. În culisele averii starului care a fost cel...
UTV
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară! Micuța Rocki Irish Mayers a venit pe lume pe 13 septembrie