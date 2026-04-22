Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Fostul oligarh trebuie să plătească statului 60 de milioane de dolari

Vladimir Plahotniuc, escortat de polițiști. Foto: Profimedia

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Procuratura  de la Chișinău a cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Plahotniuc a fost condamnat pentru cumul de infracțiuni, fiind găsit pe toate capetele de acuzare incriminate. Acțiunea civilă depusă de Ministerul Finanțelor din Republica Moldova a fost acceptată integral, fiind dispusă încasarea din conturile lui Plahotniuc a peste 40 de milioane de dolari. Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Centru.

Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță, de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari.

Avocații lui Vladimir Plahotniuc resping categoric sentința și anunță că o vor contesta la Curtea de Apel din Republica Moldova.

De asemenea, oligarhul nu va avea dreptul de a ocupa anumite funcții publice pentru o perioadă de 5 ani și va trebui să achite statului aproximativ 60 de milioane de dolari drept despăgubiri, potrivit tv8.md.

