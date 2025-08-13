Live TV

Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova. Decizia instanței de la Atena nu este definitivă

Data publicării:
vladimir plahotniuc
Foto: Vladimir Plahotniuc/ Facebook

Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova. Cel puțin asta a hotărât astăzi Curtea de Apel de la Atena. Decizia nu este definitivă, hotărârea finală privind extrădarea o va lua Ministerul grec al Justiției, transmite tv8.md.

Ședința de astăzi de la Atena a avut loc în absența oligarhului. În sala de judecată au fost prezenți avocații oligarhului, inclusiv Lucian Rogac din Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei Moldovei la Atena.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, pe 22 iulie, împreună cu Constantin Țuțu. Problema este că la îmbarcarea în avion, acesta a prezentat un pașaport în care era trecut ca și Kirsanov. Întâmplarea face că un oarecare Kirsanov de 59 de ani a fost vizat într-o anchetă privind furtul de autoturisme de la o expoziție de mașini din vestul Atenei.

Plahotniuc, neștiind ce se întâmplă, cerea insistent prin avocat să i se returneze actul, fapt care a sporit suspiciunile autorităților. În plus, autoritățile au fost alertate de caracterul aparent grăbit al plecării celor doi.

O zi mai târziu, procurorii eleni au emis mandate de arest pe numele acestora. Autoritățile de la Chișinău au trimis două cereri de extrădare pentru Vladimir Plahotniuc – prima de la Procuratura Generală, imediat după reținerea lui, și a doua, pe 8 august, de la Ministerul Justiției, pentru a fi cercetat în alte trei dosare penale.

Avocatul lui, Lucian Rogac, spune că Plahotniuc a refuzat să fie extrădat în Rusia și vrea să dus în Republica Moldova ca să își demonstreze nevinovăția. În același timp, Franța a depus și ea o cerere de extrădare pe numele lui.

Anterior, poliția a anunțat că Plahotniuc avea cel puțin șapte identități. Era atât cetățean al Ucrainei, României și Rusiei, cât și al unor țări mai exotice cum ar fi Vanuatu sau Irak. În total, acesta păstra în vila de lux pe care o închiria 21 de acte, fiind vorba de pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere emise de șase state. În cazul lui Țuțu au fost găsite cinci documente, toate au fost eliberate de România și Bulgaria, pe numele lui Sili Andrie.

Potrivit unui reportaj din presa elenă, Plahotniuc respinge toate acuzațiile, susținând că este victima unei persecuții politice.

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, atunci când partidul pe care-l conducea a pierdut puterea și a plecat de la guvernare.

Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arest pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din țară au fost scoși peste 1 miliard de dolari.

Avocații oligarhului au negat toate acuzațiile. Totuși, procurorii au reușit să pună sub sechestru o vilă din Elveția și o cabană din Munții Alpi, care i-ar aparține lui Plahotniuc.

Săptămâna trecută, Plahotniuc a acceptat să fie extrădat în Moldova şi s-a angajat să coopereze cu autorităţile judiciare internaţionale. Guvernul Moldovei, care doreşte să adere la Uniunea Europeană până în 2030, a cerut extrădarea lui, dar acelaşi demers a fost făcut şi de Rusia.

„Vreau să mă întorc în ţară pentru a-mi dovedi nevinovăţia în faţa autorităţilor de aplicare a legii sau cel puţin a ceea ce a mai rămas din ele după aşa-zisele reforme”, a scris Plahotniuc. El a descris toate acuzaţiile aduse împotriva sa ca fiind bazate pe „calomnie şi ură politică”.

