Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova cu trei zile înainte de alegerile parlamentare de peste Prut

Data publicării:
plahotniuc
Vladimir Plahotniuc Foto: Facebook

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care ani de zile a dominat viaţa politică şi economică din Republica Moldova, ar putea reveni în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie. Căutat pentru devalizarea unui miliard de dolari din băncile ţării, el urmează să fie extrădat din Grecia, unde a fost reţinut în luna iulie, iar ministrul de interne de la Chişinău a declarat că au fost rezervate bilete la avion pentru data de 25 septembrie.

Daniella Misail-Nichitin, şefa Ministerului de Interne, a subliniat însă, într-o emisiune online, că data aducerii în ţară a lui Vladimir Plahotniuc este totuşi una „estimativă” şi a negat că poliţia ar fi tergiversat intenţionat procesul de extrădare pentru a plasa evenimentul cât mai aproape de scrutin şi să-l transforme în subiect de campanie.

Vladimir Plahotniuc neagă faptele care i se reproşează şi a spus autorităţilor elene că doreşte să fie extrădat în Republica Moldova, pentru a i se da ocazia să-şi apere cauza şi să-şi refacă imaginea în ţara lui.

Miercuri, ministrul justiţiei din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a anunţat că instituţia pe care o conduce a fost informată de autorităţile elene despre acceptarea cererii de extrădare.

„Planul de extrădare este definitivat deja. (…) Data de 25 este una estimativă pentru că au fost analizate şi opţiunile de zbor, sunt anumite criterii şi cerinţe faţă de unde în aeronavă este amplasată persoana care este escortată, dar şi ofiţerii care îl însoţesc, şi în dependenţă de disponibilitatea locurilor în aeronavă, au fost rezervate biletele pentru această dată”, a explicat ministrul de interne Daniela Misail-Nichitin în emisiunea Rezoomat de la Rlive.

„Instanţa din Grecia s-a expus în luna iulie. Efectiv, la început de septembrie a parvenit solicitarea oficială de extrădare pe linia Interpolului. Din punct de vedere al procedurilor s-au respectat absolut toţi termenii. Nu este un subiect politic. Poliţia îşi face meseria aşa cum prevăd normele internaţionale în aceste situaţii”, a asigurat Daniella Misail-Nichitin, citată de NewsMaker.

Vladimir Plahotniuc a fost reţinut în Grecia în data de 22 iulie, la şase ani după ce a fugit din Republica Moldova. Odată cu el, pe aeroportul din Atena a fost reţinut şi fostul deputat democrat Constantin Ţuţu, considerat de mulţi ani omul de încredere al lui Plahotniuc. Cei doi urmau să zboare în Dubai. Oamenii legii au găsit în timpul percheziţiilor desfăşurate la vila de lux pe care aceştia o închiriaseră zeci de acte false, obiecte de lux şi bani în diferită valută.

Între timp, Ţuţu a fost eliberat. iar Plahotniuc se află în arest preventiv în Grecia. Atât Republica Moldova, cât şi Federaţia Rusă au solicitat extrădarea acestuia în propriile jurisdicţii.

Şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Viorel Cernăuţeanu, a declarat că dacă Ministerul grec al Justiţiei va da verdictul de extrădare (ceea ce s-a întâmplat luna trecută), Plahotniuc va fi adus în Moldova cu o cursă aeriană obişnuită, la „cel mai favorabil” preţ al biletelor. Ulterior, el va fi prezentat procurorilor şi plasat în arest pentru 30 de zile.

Editor : A.R.

