Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia instanței de la Atena este definitivă

Curtea de Apel din Atena a aprobat și cea de-a doua cerere de extrădare pe numele oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia. Informația a fost confirmată pe 28 august de avocatul său, Lucian Rogac. Oligarhul fugar a fost prezent la ședință, fiind adus în cătușe.

„Astăzi a fost luată o decizie importantă în privința extrădării domnului Vlad Plahotniuc în Republica Moldova. În urma examinării documentelor din dosar și a acordului lui Vlad Plahotniuc de a fi extrădat, judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădarea dumnealui și, de acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”, a scris apărătorul lui Plahotniuc pe Facebook, transmite newsmaker.md

Potrivit avocatului, hotărârea judecătorilor eleni reprezintă „încă o etapă așteptată și firească” în procesul trimiterii lui Plahotniuc în Moldova. Fostul politician urmează să se apere în fața instanțelor din Republica Moldova și să încerce să se disculpe în dosarele care i-au fost intentate, a mai precizat avocatul său.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut în Grecia pe 22 iulie, la șase ani după ce a fugit din Moldova. Odată cu el, pe aeroportul din Atena a fost reținut și fostul deputat democrat Constantin Țuțu, considerat de mulți ani omul de încredere al lui Plahotniuc. Cei doi urmau să zboare în Dubai. Oamenii legii au găsit în timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care aceștia o închiriau în Elveția zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferită valută.

În prezent, atât Constantin Țuțu, cât și Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv în Grecia. Atât Republica Moldova, cât și Federația Rusă au solicitat extrădarea lui Plahotniuc în propriile jurisdicții.

După reținerea sa în Grecia, Vladimir Plahotniuc a redevenit activ în spațiul public, lansând periodic mesaje prin intermediul avocatului său. Fostul lider democrat acuză autoritățile de la Chișinău că ar tergiversa intenționat procedura de extrădare și susține că și-ar dori să revină în Republica Moldova.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a respins acuzațiile. Potrivit acesteia, procedura a fost inițiată conform legislației și fără nicio întârziere. Ea a mai precizat că, la data de 24 iulie, Procuratura Generală a depus o cerere de extrădare, iar pe 4 august, o cerere similară a fost înaintată și de Ministerul Justiției. Pe 8 august, Procuratura Generală a anunțat că a transmis autorităților din Grecia o nouă cerere de extrădare.

Pe 13 august, Curtea de Apel de la Atena a examinat cererea din 24 iulie și a decis ca Vladimir Plahotniuc să fie extrădat în Republica Moldova. Totuși, hotărârea finală cu privire la extrădare o va lua Ministerul grec al Justiției.

