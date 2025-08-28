Live TV

Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia instanței de la Atena este definitivă

Data publicării:
vladimir plahotniuc
Foto: Vladimir Plahotniuc/ Facebook

Curtea de Apel din Atena a aprobat și cea de-a doua cerere de extrădare pe numele oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia. Informația a fost confirmată pe 28 august de avocatul său, Lucian Rogac. Oligarhul fugar a fost prezent la ședință, fiind adus în cătușe.

„Astăzi a fost luată o decizie importantă în privința extrădării domnului Vlad Plahotniuc în Republica Moldova. În urma examinării documentelor din dosar și a acordului lui Vlad Plahotniuc de a fi extrădat, judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădarea dumnealui și, de acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”, a scris apărătorul lui Plahotniuc pe Facebook, transmite newsmaker.md 

Potrivit avocatului, hotărârea judecătorilor eleni reprezintă „încă o etapă așteptată și firească” în procesul trimiterii lui Plahotniuc în Moldova. Fostul politician urmează să se apere în fața instanțelor din Republica Moldova și să încerce să se disculpe în dosarele care i-au fost intentate, a mai precizat avocatul său.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut în Grecia pe 22 iulie, la șase ani după ce a fugit din Moldova. Odată cu el, pe aeroportul din Atena a fost reținut și fostul deputat democrat Constantin Țuțu, considerat de mulți ani omul de încredere al lui Plahotniuc. Cei doi urmau să zboare în Dubai. Oamenii legii au găsit în timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care aceștia o închiriau în Elveția zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferită valută.

În prezent, atât Constantin Țuțu, cât și Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv în Grecia. Atât Republica Moldova, cât și Federația Rusă au solicitat extrădarea lui Plahotniuc în propriile jurisdicții.

După reținerea sa în Grecia, Vladimir Plahotniuc a redevenit activ în spațiul public, lansând periodic mesaje prin intermediul avocatului său. Fostul lider democrat acuză autoritățile de la Chișinău că ar tergiversa intenționat procedura de extrădare și susține că și-ar dori să revină în Republica Moldova.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a respins acuzațiile. Potrivit acesteia, procedura a fost inițiată conform legislației și fără nicio întârziere. Ea a mai precizat că, la data de 24 iulie, Procuratura Generală a depus o cerere de extrădare, iar pe 4 august, o cerere similară a fost înaintată și de Ministerul Justiției. Pe 8 august, Procuratura Generală a anunțat că a transmis autorităților din Grecia o nouă cerere de extrădare.

Pe 13 august, Curtea de Apel de la Atena a examinat cererea din 24 iulie și a decis ca Vladimir Plahotniuc să fie extrădat în Republica Moldova. Totuși, hotărârea finală cu privire la extrădare o va lua Ministerul grec al Justiției.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat
1
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
ilie bolojan
3
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
cseke attila face declaratii
4
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
Digi Sport
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-07-07-0815
Val de reacții politice după agresarea livratorului asiatic. Stroe...
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen vine luni în vizită la Constanța. Întâlniri cu...
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
simion costiuc
Un candidat la parlamentarele din Republica Moldova folosește metoda...
Ultimele știri
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
(P) Uridinamic, sprijin valoros pentru sistemul nervos
Incendiu în zona centrală din București, la fostul restaurant Mărul de Aur. A fost emis mesaj RO-Alert
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1031816815
Emmanuel Macron, discurs în limba română primit cu urale la Chișinău: „Datorită vouă, inima Europei bate mai puternic ca niciodată”
Alexander Lukașenko
Lukașenko urează Republicii Moldova „cer senin” și vorbește despre „amenințările actuale”
Secretarul de stat american, Marco Rubio.
Marco Rubio a transmis un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova. Ce a scris oficialul american
Mihai Popșoi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe
Mihai Popşoi: Vizita liderilor UE la Chişinău e un mesaj puternic inclusiv către cei ce încearcă să submineze stabilitatea R. Moldova
Igor Dodon
Mitropolia Kievului, subordonată patriarhiei Ruse, dezminte pretinsa decorare a lui Igor Dodon
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformările de look ale lui Kate Middleton nu sunt întâmplătoare. Prințesa își vopsește părul la fiecare...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Pentru...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit 4 români. Trupul șoferului...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie