Zeci de soldați din Armata Republicii Moldova au fost bătuți cu bestialitate. Traumele suferite de către militarii de peste Prut

Bătăi crunte în cazarme, traumatisme și drumuri la spital. Așa arată tabloul din unitățile Armatei Naționale din Republica Moldova, avertizează Avocatul Poporului de peste Prut. Aproape 30 de tineri au fost bătuți crunt în armată în ultima jumătate de an, unii fiind chiar băgați în spital cu traumatisme serioase. Cifrele au fost confirmate de Ministerul Apărării din Republica Moldova, transmite 1TV.

Între 1 iulie și 1 decembrie au fost înregistrate 28 de altercații între soldați, potrivit datelor Ministerului Apărării de peste Prut. Conflictele încep verbal, dar degenerează repede în violență fizică. Informațiile transmise din structurile Ministerului Apărării arată că majoritatea incidentelor s-au petrecut în cazarme sau în timpul activităților militare și au implicat loviri cu palma sau cu pumnul.

În 18 cazuri, militarii au scăpat cu răni considerate ușoare: vânătăi, contuzii, dinți sparți, tăieturi și plăgi contuze. Dar în patru situații, lucrurile au mers mult mai departe: este vorba de o coastă fracturată, traumatisme faciale severe și plăgi adânci, care au necesitat intervenții medicale serioase.

Documentul face parte din monitorizarea condițiilor din instituțiile cu regim militar, iar concluziile finale vor fi incluse în Raportul anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului.

La rândul lor, reprezentanții Ministerului Apărării spun că Armata Națională este o instituție transparentă și nu tolerează abaterile disciplinare:

„Datele și informațiile prezentate de Avocatul Poporului confirmă caracterul transparent al Armatei Naționale și respectarea procedurilor legale în cazul identificării diferitor forme de comportament inacceptabil în rândul militarilor în termen. Conform procedurilor, în cazul înregistrării cazurilor de încălcare a disciplinei și regulamentelor militare, se efectuează cercetări administrative și sunt informate instituțiile competente.

Armata Națională are zero toleranță față de orice abatere de la disciplină comisă de militarii în termen. Instituția reiterează importanța respectării depline a drepturilor fundamentale, a disciplinei și a regulamentelor militare. Siguranța și bunăstarea militarilor în termen reprezintă o prioritate pentru conducerea instituției”.

Totodată, Armata Națională precizează că militarii în termen, tineri cu vârste între 18 și 27 de ani, provin din diverse medii sociale și sunt instruiți încă de la încorporare cum să se comporte în unitate. Pe parcursul serviciului, sunt organizate periodic ședințe educative axate pe prevenirea conflictelor, respectarea regulamentelor și conduita militară. La aceste activități participă și specialiști ai instituțiilor de stat, precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, pentru a consolida educația civică și responsabilitatea în rândul militarilor.

