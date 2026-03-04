Live TV

„Ziua Judecății” tip Zaharova: „De ce Moldova interzice filmele rusești de propagandă, dar nu și Terminatorul”

zaharova
Afișul de prezentare a filmului „Terminatorul 2, Ziua Judecății”. Sursa foto: X

Purtătorul de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, a utilizat legendarul film ”Terminatorul” pentru a ataca Republica Moldova. Aceasta a criticat Chișinăul pentru interdicția difuzării filmelor rusești despre război, folosite de Moscova pentru propaganda agresiunii în Ucraina, și s-a întrebat de ce autoritățile Republica Moldova permit vizionarea filmului cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal.

”În R. Moldova continuă să fie valabilă interdicția difuzării filmelor rusești cu tematică istorică și de război, întrucât ar face propagandă războiului. Sunt interzise filme precum ”Летят журавли” (Zboară cocorii), ”А зори здесь тихие” (Zorile aici sunt liniștite). Nu glumesc, așa și este. Am, apropo, o întrebare. Dar ”Terminatorul” este permis în Moldova? Nu promovează nimic rău acolo?” a declarat Zaharova în cadrul conferinței de presă săptămânale, transmite deschide.md. 

Zaharova și-a continuat tirada la adresa R. Moldova, acuzând-o de ”militarizare” și transformare a teritoriului său într-un hub de alimentare a Ucrainei, în ciuda statutului de neutralitate.

În contextul acuzațiilor de militarizare, Bugetul R. Moldova pentru anul 2026 alocă aproximativ 100 de milioane de euro pentru apărare, ceea ce reprezintă doar 0,52% din PIB. Efectivul Armatei Naționale este de doar 6500 de militari în prezent. Strategia militară pentru perioada 2025-2035 prevede mărirea efectivului cu încă 2000 mii de militari, până la 8500.

În același timp, Rusia va cheltui în 2026 aproximativ 12,9 mii de miliarde de ruble (aproximativ 142 miliarde de euro) pentru ”Apărare națională” (a se citi pentru invazia în Ucraina), echivalentul a aproape 30% din bugetul total al țării. De asemenea, armata lui Putin a ajuns să piardă și 30 de mii de soldați pe lună în războiul din țara vecină.

