Moment istoric. OMS aprobă vaccinul anti-malarie pentru Africa, boala care ucide de milenii în special copii

Organizația Mondială a Sănătății a aprobat miercuri primul vaccin de prevenire a malariei, una dintre cele mai vechi și mai letale boli infecțioase ale omenirii. Este lansat astfel un instrument ce ar putea salva în fiecare an viețile a zeci de mii de copii din Africa.

Malaria a fost unul dintre cele mai mari flageluri ale omenirii timp de milenii și ucide mai ales copii și sugari. Existența unui vaccin - după mai mult de un secol de încercări - se numără printre cele mai mari realizări ale medicinei.

Vaccinul nu este doar o premieră în cazul malariei, dar este și primul dezvoltat pentru o boală parazitară.

Vaccinul - numit RTS,S - și-a dovedit eficiența în urmă cu șase ani. Acum, după succesul unor programe-pilot de imunizare desfășurate în Ghana, Kenya și Malawi, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca vaccinul să fie extins în toată Africa Subsahariană. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că acesta este „un moment istoric”, relatează BBC.

Cine provoacă și cum se manifestă malaria

Malaria ucide aproape jumătate de milion de oameni în fiecare an, mare parte dintre victime fiind copii din Africa. Folosirea vaccinului, pe lângă alte mijloace existente de luptă împotriva bolii, ar putea salva zeci de mii de vieți tinere în fiecare an, a spus directorul OMS.

Malaria este o boală provocată de un parazit care invadează și distruge celulele sanguine pentru a se reproduce. Parazitul se răspândește prin înțepătura țânțarilor.

Unele medicamente - în 2015 o cercetătoare chineză, Youyou Tu, a fost recompensată cu Nobelul pentru medicină pentru descoperirea Artemisinin, un astfel de medicament antimalarie -, plasele de protecție antițânțari și insecticidele au ajutat în timp la reducerea malariei, dar cu toatea acestea, există încă aproximativ 230 de milioane de cazuri. Povara malariei este resimțită cu deosebire în Africa, unde peste 260.000 de copii au murit din cauza bolii numai în 2019.

Cum funcționează vaccinul

Există mai mult de 100 de tipuri de paraziți ai malariei. Vaccinul RTS,S îl vizează pe cel care este cel mai mortal și cel mai frecvent în Africa: plasmodium falciparum.

Programele de testare, care au început în 2015, au arătat că vaccinul ar putea preveni aproximativ patru din 10 cazuri de malarie, trei din 10 cazuri severe și ar putea duce la scăderea cu o treime a numărului de copii care au nevoie de transfuzii de sânge.

Este nevoie de patru doze pentru ca vaccinul să fie eficient. Primele trei se administrează la interval de o lună, începând cu vârsta de cinci luni a copilului, iar o ultimă doză de rapel este necesară în jurul vârstei de 18 luni.

„Din punct de vedere științific, acesta este un progres masiv, din punct de vedere al sănătății publice, este o performanță istorică”, a declarat Dr. Pedro Alonso, directorul Programului Global pentru Malarie al OMS. „Căutăm un vaccin împotriva malariei de peste 100 de ani, acesta va salva vieți și va preveni boala la copiii africani”, a subliniat oficialul.

De ce a fost nevoie de 100 de ani pentru găsirea unui vaccin anti-malarie?

Parazitul malariei este un inamic deosebit de insidios, deoarece poate infecta aceeași persoană de mai multe ori. În multe zone din Africa subsahariană, chiar și în cele în care majoritatea oamenilor dorm protejați de plase pentru pat tratate cu insecticid, copiii au în medie cam șase episoade de malarie pe an. Chiar și atunci când boala nu este fatală, asaltul repetat asupra corpului lor îi poate lăsa slabi și vulnerabili la alți agenți patogeni, alterând permanent sistemul imunitar, scrie The New York Times.

„După ce tocmai ați văzut cum lumea a dezvoltat vaccinurile Covid în timp record, poate vă întrebați de ce a durat atât de mult cu malaria?”, scrie jurnalistul BBC James Gallagher.

„Malaria este cauzată de un parazit care este mult mai insidios și mai sofisticat decât virusul care provoacă Covid. A le compara este ca și cum ai compara o persoană cu o varză. Parazitul malariei a evoluat pentru a se sustrage sistemului nostru imunitar. De aceea, trebuie să faci malarie de nenumărate ori înainte de a începe să ai o protecție imunitară, fie ea și limitată. Parazitul are un ciclu de viață complicat, dezvoltându-se în două specii (țânțari și oameni), și chiar și în interiorul corpului nostru se transformă căpătând diferite forme, pe măsură ce infectează celulele hepatice și globulele roșii. Dezvoltarea unui vaccin împotriva malariei este ca și cum ai bate în cuie pe perete un jeleu, iar RTS,S poate viza doar forma sporozoită a parazitului (aceasta este etapa dintre momentul în care ești înțepat de un țânțar și cel în care parazitul ajunge în ficat). Este și motivul pentru care vaccinul are o eficacitate de „doar” 40%. Cu toate acestea, este totuși un succes remarcabil și deschide calea pentru dezvoltarea unor vaccinuri și mai puternice”, explică James Gallagher.

Vaccinul, dezvoltat de gigantul farmaceutic GSK, nu va înlocui toate celelalte măsuri de combatere a malariei, ci va fi folosit alături de acestea pentru a se apropia de obiectivul de a ajunge la zero decese cauzate de malarie. De asemenea, nu va fi folosit în afara Africii, unde sunt mai răspândite alte forme de malarie, împotriva cărora acest vaccin nu poate proteja.

