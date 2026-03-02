Live TV

„Moment istoric și parteneriat strategic”: India şi Canada anunţă acorduri privind pământuri rare şi uraniu

India Canada
Prim-ministrul canadian Mark Carney şi omologul său indian Narendra Modi Foto: Profimedia

India şi Canada au convenit asupra mai multor acorduri, în special privind mineralele critice şi aprovizionarea cu uraniu, au anunţat luni liderii celor două ţări, marcând o încălzire a relaţiilor dintre ele, relatează AFP și Agerpres.

Aceste acorduri, care acoperă şi sectorul tehnologic şi promovarea energiei regenerabile, marchează un nou început între cele două puteri în urma unei întâlniri între prim-ministrul canadian Mark Carney şi omologul său indian Narendra Modi, la New Delhi.

"Nu este vorba doar de reînnoirea unei relaţii. Este extinderea unui parteneriat valoros, cu o ambiţie, o direcţie şi o viziune noi", a declarat Carney, adăugând că "guvernele canadian şi indian au colaborat mai mult în ultimul an decât în două decenii la un loc".

Relaţiile bilaterale s-au deteriorat din 2023, când Ottawa a acuzat New Delhi că a orchestrat asasinarea la Vancouver a unui separatist sikh care devenise cetăţean canadian naturalizat. India a negat aceste acuzaţii.

"Relaţiile noastre au recâştigat energie, încredere reciprocă şi atitudine pozitivă", a remarcat Modi.

Prima vizită a lui Carney în India de la preluarea mandatului a avut ca scop şi diversificarea partenerilor săi comerciali, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite.

Energia a ocupat un loc important în discuţii. Consumator major de energie şi cea mai populată ţară din lume, cu 1,4 miliarde de locuitori, India îşi propune să îşi majoreze capacitatea nucleară de la 8 gigawaţi la 100 de gigawaţi până în 2047.

"În domeniul energiei nucleare civile, am încheiat un acord istoric pentru furnizarea pe termen lung de uraniu", a declarat Narendra Modi, adăugând că cele două ţări vor colabora şi la reactoare modulare mici şi reactoare avansate.

Mark Carney a anunţat lansarea unui "parteneriat energetic strategic cu potenţial ridicat", care include un acord de furnizare a uraniului în valoare de 2,6 miliarde de dolari canadieni (1,6 miliarde de euro).

"Într-un moment în care India caută acces la minerale esenţiale pentru industria sa, tehnologii curate şi centrale nucleare, resursele naturale ale Canadei şi companiile sale de renume mondial o fac un partener strategic", s-a lăudat el.

Întâlnirea marchează, de asemenea, reluarea negocierilor pentru un acord de parteneriat economic cuprinzător, discutat îndelung.

"Obiectivul nostru este să atingem 50 de miliarde de dolari în comerţul bilateral", a declarat Modi. "De aceea, am decis să finalizăm în curând un parteneriat economic cuprinzător", a adăugat el, afirmând că un astfel de parteneriat "va deschide noi oportunităţi pentru investiţii şi crearea de locuri de muncă în ambele ţări".

Cele două state şi-au intensificat eforturile de a aprofunda cooperarea în domeniul mineralelor critice, în special pentru prelucrarea elementelor de pământuri rare, componente esenţiale pentru multe produse de înaltă tehnologie.

China exercită un control semnificativ asupra lanţurilor de aprovizionare cu pământuri rare, o situaţie pe care Canada a subliniat-o pe tot parcursul preşedinţiei sale G7.

Carney a declarat că doreşte să ajungă la un "acord ambiţios" până la sfârşitul anului pentru a "reduce obstacolele şi a construi încredere", adăugând că cele două ţări îşi reînnoiesc cooperarea în domeniul securităţii printr-un "nou parteneriat de apărare".

India spune că fondurile de pensii şi fondurile suverane canadiene au investit deja 73 de miliarde de dolari.

Prim-ministrul canadian a făcut din reducerea dependenţei mari a ţării sale de economia americană piatra de temelie a politicii sale economice externe.

În 2024, înainte ca preşedintele american Donald Trump să revină la putere şi să perturbe comerţul global cu o serie de tarife vamale, peste 75% din exporturile canadiene mergeau către Statele Unite.

Până în prezent, Trump a respectat în mare măsură Acordul nord-american de liber schimb pe care l-a semnat în timpul primului său mandat, iar aproximativ 85% din comerţul dintre Statele Unite şi Canada rămâne scutit de taxe vamale.

Prim-ministrul canadian urmează să viziteze Australia şi Japonia.

