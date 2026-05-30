Moment stânjenitor la parada de Ziua Forțele Armate ale Spaniei, care a avut loc sâmbătă în Vigo. Frânghia de care era atașat drapelul țării s-a rupt în timpul arborării, chiar în fața regelui Felipe, însoțit pentru prima dată la eveniment de fiica sa, prințesa Leonor.

Reacția monarhului spaniol i-a amuzat pe internauți. Unii au glumit că militarii „aveau un singur lucru de făcut”, alții au spus că incidentul arată „starea moralității instituțiilor spaniole cu Pedro Sanchez la conducere”.

Comentatorul emisiunii a declarat: „Să nu uităm că aceste lucruri se întâmplă, se pot întâmpla. Nimeni nu este imun la ele. Ceea ce au făcut repede a fost să-l ridice repede, astfel încât să atingă pământul cât mai puțin posibil. Este o transmisiune națională. Până la urmă, aceste lucruri se întâmplă. Frânghiile se mai și rup. Face parte din televiziunea în direct, cum se spune”.

