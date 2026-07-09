Moment stânjenitor la summitul NATO: Trump a confundat Iranul cu Japonia și a vorbit despre „Republica Islamică a Japoniei”

Președintele american Donald Trump a fost protagonistul mai multor momente neobișnuite la summitul NATO desfășurat la Ankara, după ce, în timpul unei conferințe de presă susținute alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a confundat Iranul cu Japonia și a vorbit despre „Republica Islamică a Japoniei”.

Întrebat despre împrumutul sistemelor de apărare antiaeriană Patriot către Ucraina, liderul de la Casa Albă a lăudat sistemul american, pe care l-a descris drept unul dintre „cele mai bune din lume”, înainte de a face eroarea de exprimare.

„Este o armă defensivă, pe care o prefer unei arme ofensive”, a spus Trump, înainte de a continua: „Este cea mai bună. Așa cum spuneam, dispunem de un portavion care se numără printre cele mai frumoase din lume. Este unul dintre cele mai impunătoare: Abraham Lincoln. Și acum câteva luni... Am povestit ieri întâmplarea: 111 rachete au fost lansate de Republica Islamică a Japoniei”.

Președintele american făcea referire, în realitate, la Iran și la atacurile cu rachete lansate împotriva portavionului american, continuând discursul fără să își corecteze afirmația.

„Au fost lansate în direcția portavionului pe o perioadă de aproximativ o oră. O sută unsprezece rachete care vizau această navă extrem de costisitoare. Și fiecare dintre aceste rachete a fost doborâtă”, a afirmat Trump.

Nu este pentru prima dată când liderul american confundă numele unor state sau face declarații inexacte în discursurile sale publice.

În septembrie 2025, Donald Trump a susținut că a contribuit la încheierea unui război între Armenia și Cambodgia, deși un astfel de conflict nu a existat, referindu-se în realitate la tensiunile dintre Armenia și Azerbaidjan.

Ulterior, în timpul unei vizite în Marea Britanie, el a afirmat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan și Albania, confundând din nou Armenia cu Albania.

Într-un alt episod, președintele american a declarat că urmează să meargă „în Rusia” atunci când se referea, de fapt, la Alaska, teritoriu cumpărat de Statele Unite de la Imperiul Rus în secolul al XIX-lea.

De asemenea, în 2025, Trump l-a acuzat pe fostul premier canadian Justin Trudeau că ar fi avut un rol în excluderea Rusiei din G8, deși Moscova a fost suspendată din grup în 2014, înainte ca Trudeau să devină prim-ministru al Canadei.

Editor : Ș.A.