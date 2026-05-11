Un moment tensionat a avut loc în cadrul summitului „Africa Forward”, când președintele francez Emmanuel Macron a întrerupt luni, pentru scurt timp, o conferință dedicată culturii pentru a îndemna publicul să facă liniște.

Iritat de zgomotul constant din sală în timpul conferinței desfășurate la Universitatea din Nairobi, în Kenya, Emmanuel Macron, așezat în primul rând, s-a ridicat și a urcat pe scenă pentru a interveni. Gestul său i-a surprins pe toți participanții. „O să fac ordine”, i-a spus el vorbitoarei, înainte de a lua microfonul.

„Scuzați-mă, oameni buni… Hei, hei!”, a strigat el în fața unui public inițial circumspect. „Îmi pare rău, dar cu un asemenea zgomot este imposibil să vorbim despre cultură, să ascultăm oameni atât de inspirați care țin un discurs. Este o lipsă totală de respect”. Intervenția a fost însoțită de câteva aplauze, conform AFP.

„Vă sugerez", a continuat el, „dacă vreţi să aveţi discuții bilaterale sau să vorbiţi despre altceva, să folosiţi alte săli pentru așa ceva sau puteți ieși din încăpere. Dacă vreţi să rămâneţi aici, îi ascultăm pe cei care vorbesc şi jucăm după aceleași reguli. De acord? Mulţumesc".

Mai târziu, în cadrul conferinței, președintele Republicii a refuzat să ia cuvântul pe scenă până când nu s-a restabilit liniștea.

„Tăcerea face de obicei zgomotul să tacă”, a zâmbit el la început, înainte de a-și înăspri tonul. „Dar, în realitate, dacă sunt o mulțime de oameni care au discuții de purtat, lucru pe care îl respect profund, nu văd de ce vin să le poarte în mijlocul reuniunii noastre.”

Summitul Africa Forward a început oficial la Nairobi, atrăgând șefi de stat, înalți funcționari guvernamentali, investitori, inovatori și factori de decizie din întreaga Africă și Europa.

Emmanuel Macron se numără printre liderii mondiali de prim rang care participă la summitul de două zile, organizat în comun de Kenya și Franța și axat pe aprofundarea parteneriatelor dintre Africa și Europa prin comerț, dezvoltarea infrastructurii, acțiuni climatice, tehnologie și investiții.

În cadrul summitului, Kenya și Franța au semnat deja mai multe acorduri bilaterale în domenii precum transporturile, energia regenerabilă, transformarea digitală, agricultura și educația.

Citește și:

Macron, alergare matinală pe străzile din Nairobi împreună cu dublul campion olimpic Kipchoge, înaintea summitului „Africa Forward”

Reacția lui Macron, după ce Iranul a amenințat cu un „răspuns decisiv” în cazul unei desfășurări franceze în Strâmtoarea Ormuz

Editor : A.M.G.