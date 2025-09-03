Live TV

Video Momentul în care americanii atacă o navă care transporta droguri, venind din Venezuela. 11 persoane au fost ucise

US Navy Destroyer USS Sampson docked in Panama amid regional tensions with Venezuela
Nava americană USS Sampson, lansată în lupta cu cartelurile de droguri. Foto: Profimedia

Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi că SUA au efectuat un atac în sudul Caraibelor împotriva unei nave care transporta droguri şi care plecase din Venezuela, fiind operată de banda Tren de Aragua. Şeful Casei Albe a precizat că 11 persoane au fost ucise în timpul operaţiunii, relatează The Associated Press (AP), preluată de News.ro.

„Atacul a avut loc în timp ce teroriştii se aflau pe mare, în apele internaţionale, transportând narcotice ilegal, îndreptându-se spre Statele Unite”, a declarat Trump într-o postare pe reţelele de socializare. „Niciun membru al forţelor armate americane nu a fost rănit în acest atac. Vă rugăm să consideraţi acest lucru ca un avertisment pentru oricine se gândeşte să introducă droguri în Statele Unite ale Americii”, a scris Donald Trump, după ce anunţase iniţial într-o conferinţă de presă că SUA „au deschis focul” împotriva navei, iar secretarul de Stat Marco Rubio precizase ulterior că a fost un „atac letal”. 

Marco Rubio a spus pe X că nava era operată de o „organizaţie narcoteroristă desemnată”.

El a postat pe X şi un filmuleţ cu momentul în care ambarcaţiunea este lovită şi distrusă.

Rubio a abordat subiectul atacului marţi, cu puţin timp înainte de plecarea sa în Mexic şi Ecuador pentru discuţii despre cartelurile de droguri, securitate, tarife şi alte probleme.

SUA au anunţat recent planuri de consolidare a forţei maritime în apele din largul Venezuelei pentru a combate ameninţările din partea cartelurilor de droguri din America Latină.

SUA nu au semnalat nicio incursiune terestră planificată a miilor de soldaţi care sunt dislocaţi. Cu toate acestea, guvernul preşedintelui Nicolás Maduro a răspuns prin dislocarea de trupe de-a lungul coastei Venezuelei şi a frontierei cu ţara vecină Columbia, precum şi prin îndemnarea venezuelenilor să se înroleze într-o miliţie civilă.

Maduro a insistat că SUA construiesc o naraţiune falsă despre traficul de droguri pentru a încerca să-l forţeze să plece de la putere. El şi alţi oficiali guvernamentali au citat în repetate rânduri un raport al Naţiunilor Unite care, potrivit lor, arată că traficanţii încearcă să transporte doar 5% din cocaina produsă în Columbia prin Venezuela. Bolivia, fără ieşire la mare, şi Columbia, cu acces la Pacific şi Caraibe, sunt cei mai mari producători de cocaină din lume.

Ultimul Raport mondial al ONU referitor la droguri arată că mai multe ţări din America de Sud, printre care Columbia, Ecuador şi Peru, au raportat confiscări mai mari de cocaină în 2022 decât în 2021, dar nu atribuie Venezuelei rolul exagerat pe care Casa Albă i l-a atribuit în ultimele luni.

„Impactul creşterii traficului de cocaină s-a resimţit în special în Ecuador, care a cunoscut în ultimii ani un val de violenţă letală legată de grupurile criminale locale şi transnaţionale, în special din Mexic şi din ţările balcanice”, se arată în raport.

Luni, Maduro a declarat reporterilor că „va declara constituţional starea de război”, dacă ţara sa va fi atacată de forţele americane dislocate în Caraibe.

Biroul de presă al guvernului venezuelean nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la anunţul lui Trump, iar Pentagonul nu a oferit niciun comentariu deocamdată cu privire la incidentul raportat, precizează The Associated Press.

 

 

