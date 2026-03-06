Armata israeliană a făcut publice vineri imagini din timpul bombardamentului de pe 28 februarie asupra buncărului în care se ascundea ayatollahul Ali Khamenei, operațiune care a decapitat conducerea Iranului și a declanșat un conflict în care s-au implicat și Statele Unite.

„Aproximativ 50 de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au distrus buncărul militar subteran al lui Ali Khamenei, situat sub complexul de conducere al regimului iranian din Teheran”, a scris armata israeliană vineri pe rețeaua X, unde a postat un video în care se văd exploziile din Teheran filmate din aer.

Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns la a șaptea zi. Israelul a transmis că a distrus 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, anunțând că va trece la „următoarea etapă a campaniei”.

În schimb, Iranul s-a declarat pregătit pentru o invazie terestră a Statelor Unite, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi susținând: „Pentru că suntem încrezători că îi putem înfrunta, iar asta ar fi un mare dezastru pentru ei”.

Editor : B.P.