Invadatorii ruși au atacat cu drone un grup de soldați răniți în Chasiv Iar, regiunea Donețk, în timpul armistițiului declarat în aceste zile.

Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către Brigada Mecanizată Separată nr. 24, numită după Regele Danylo, care a publicat un videoclip al incidentului, potrivit Ukrinform.

Trei soldați se deplasau de la linia frontului către spatele frontului. Aceștia erau neînarmați, purtând bastoane și provizii medicale — în conformitate cu convențiile și termenii armistițiului.

Trupele ruse au zărit răniții și i-au atacat cu drone, ucigându-i pe toți trei.

„Evacuarea a eșuat! Inamicul nu a respectat încetarea focului! Dar există o întorsătură de situație!!!” a menționat brigada.

Conform rapoartelor, pentru a asigura evacuarea medicală în siguranță a personalului său, comanda Brigăzii a 24-a Mecanizată a decis să îmbrace invadatorii ruși, care fuseseră capturați cu o zi înainte, în uniforme neutre și să efectueze mai întâi o evacuare de probă. Scopul era de a verifica dacă inamicul își va respecta propriile promisiuni privind „încetarea focului”.

Astfel, forțele ruse nu au ucis de fapt apărătorii ucraineni, ci propriii lor camarazi de arme: „Își ucid propriii oameni! Comandamentul Diviziei 70 de pușcași motorizați a Federației Ruse nu cunoaște semnificația onoarei! Și nici măcar nu este capabil să-și îndeplinească promisiunile «liderului» său”, afirmă brigada.

După cum a raportat Ukrinform, în timpul așa-numitului «armistițiu», rușii au folosit drone pentru a ucide un grup de evacuați ucraineni în regiunea Zaporizhzhia și au împușcat patru prizonieri în regiunea Harkiv.

