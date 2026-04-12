Live TV

Momentul în care, deși era armistițiu, rușii și-au atacat cu drone propriii soldați. Capcana ucrainenilor: „Evacuarea a eșuat”

Data actualizării: Data publicării:
Invadatorii ruși au atacat cu drone un grup de soldați răniți în Chasiv Iar, regiunea Donețk, în timpul armistițiului declarat în aceste zile.

Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către Brigada Mecanizată Separată nr. 24, numită după Regele Danylo, care a publicat un videoclip al incidentului, potrivit Ukrinform.

Trei soldați se deplasau de la linia frontului către spatele frontului. Aceștia erau neînarmați, purtând bastoane și provizii medicale — în conformitate cu convențiile și termenii armistițiului.

Trupele ruse au zărit răniții și i-au atacat cu drone, ucigându-i pe toți trei.

„Evacuarea a eșuat! Inamicul nu a respectat încetarea focului! Dar există o întorsătură de situație!!!” a menționat brigada.

Conform rapoartelor, pentru a asigura evacuarea medicală în siguranță a personalului său, comanda Brigăzii a 24-a Mecanizată a decis să îmbrace invadatorii ruși, care fuseseră capturați cu o zi înainte, în uniforme neutre și să efectueze mai întâi o evacuare de probă. Scopul era de a verifica dacă inamicul își va respecta propriile promisiuni privind „încetarea focului”.

Astfel, forțele ruse nu au ucis de fapt apărătorii ucraineni, ci propriii lor camarazi de arme: „Își ucid propriii oameni! Comandamentul Diviziei 70 de pușcași motorizați a Federației Ruse nu cunoaște semnificația onoarei! Și nici măcar nu este capabil să-și îndeplinească promisiunile «liderului» său”, afirmă brigada.

După cum a raportat Ukrinform, în timpul așa-numitului «armistițiu», rușii au folosit drone pentru a ucide un grup de evacuați ucraineni în regiunea Zaporizhzhia și au împușcat patru prizonieri în regiunea Harkiv.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Fanatik.ro
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!”
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
Adevărul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Ce se face în a doua zi de Paște și ce tradiții respectă românii în Lunea Albă. Obiceiuri care se păstrează...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Bombă!" A așteptat până în ultima secundă și i-a anunțat pe toți din avion: "Sărim în aer"
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Harta pascală a României: de la drobul cu porc din Banat la pasca moldovenească și preparatele orientale din...
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Cine e Peter Magyar, fostul colaborator al lui Viktor Orban, devenit principalul lui adversar. A promis o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...