Imagini apărute pe rețelele de socializare surprind momentul în care doi palestinieni ies dintr-o clădire din Jenin, cu mâinile ridicate și în genunchi în fața soldaților israelieni, înainte de a fi împușcați mortal. Înregistrarea, filmată în timpul unei operațiuni militare din Cisiordania ocupată, a declanșat acuzații de „execuții în teren” și „crimă de război” din partea Autorității Palestiniene, în timp ce armata și poliția israeliană susțin că cei doi erau membri ai unei „rețele teroriste” și că incidentul este în curs de analiză, potrivit BBC.

Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Autoritatea Palestiniană a acuzat forțele israeliene că au comis o „crimă de război” și a descris uciderea acestora drept execuții „brutale” în teren.

Armata și poliția israeliană afirmă că cei doi erau indivizi căutați, „afiliați unei rețele teroriste”, iar incidentul se află în curs de investigare.

Ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir, reprezentant al aripii de extremă dreapta, și-a exprimat sprijinul total pentru ofițerii implicați, adăugând că „teroriștii trebuie să moară”.

În videoclip se văd doi palestinieni ieșind dintr-o clădire cu mâinile ridicate și apoi se așează în genunchi, fiind înconjurați de mai mulți soldați israelieni. Unul dintre ei își ridică tricoul pentru a arăta că nu este înarmat, însă la scurt timp ambii sunt puși la pământ și loviți cu picioarele, înainte să fie îndemnați să se întoarcă în clădire și să fie împușcați mortal. Trupele israeliene folosesc ulterior un utilaj greu pentru a prăbuși o parte din clădire peste trupurile celor doi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un comunicat comun al armatei israeliene (IDF) și al poliției precizează că forțele încercau să rețină persoane căutate care ar fi desfășurat „activități teroriste”, inclusiv aruncarea de explozibili și deschiderea focului asupra forțelor de securitate.

„Forțele au intrat în zonă, au încercuit structura în care se aflau suspecții și au inițiat o procedură de predare care a durat câteva ore”, se arată în comunicat.

„În urma utilizării unor mijloace inginerești asupra structurii, cei doi suspecți au ieșit. După ieșirea lor, asupra suspecților a fost deschis focul.”

Pe platforma X, Ben-Gvir a scris că „luptătorii au acționat exact cum era de așteptat”.

Raidul din Jenin este cel mai recent episod al unei campanii israeliene derulate de luni de zile în orașele din nordul Cisiordaniei, campanie pe care Israelul o consideră necesară pentru a combate grupările armate palestiniene despre care susține că sunt responsabile pentru atacuri asupra soldaților israelieni și a coloniștilor evrei. Miercuri, armata israeliană a lansat o operațiune și în orașul Tubas, aflat în apropiere.

Violențele din Cisiordania au crescut semnificativ după atacul Hamas asupra sudului Israelului, din octombrie 2023, care a declanșat o campanie militară devastatoare a Israelului în Gaza.

De atunci, trupele israeliene sau coloniștii au ucis peste 1.000 de palestinieni – atât membri ai grupărilor armate, cât și civili – în Cisiordania, potrivit ONU. Cel puțin 44 de israelieni, inclusiv soldați și civili, au fost uciși în atacuri palestiniene sau în timpul operațiunilor militare israeliene, potrivit autorităților israeliene.

Editor : Ș.A.