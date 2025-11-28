Live TV

Video Momentul în care doi palestinieni sunt uciși de trupele israeliene după ce se predau în genunchi cu mâinile ridicate

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-11-28 000054
Momentul în care doi palestinieni sunt uciși de trupele israeliene după ce se predau în genunchi cu mâinile ridicate. Foto: AdameMedia/ X

Imagini apărute pe rețelele de socializare surprind momentul în care doi palestinieni ies dintr-o clădire din Jenin, cu mâinile ridicate și în genunchi în fața soldaților israelieni, înainte de a fi împușcați mortal. Înregistrarea, filmată în timpul unei operațiuni militare din Cisiordania ocupată, a declanșat acuzații de „execuții în teren” și „crimă de război” din partea Autorității Palestiniene, în timp ce armata și poliția israeliană susțin că cei doi erau membri ai unei „rețele teroriste” și că incidentul este în curs de analiză, potrivit BBC.

Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Autoritatea Palestiniană a acuzat forțele israeliene că au comis o „crimă de război” și a descris uciderea acestora drept execuții „brutale” în teren.

Armata și poliția israeliană afirmă că cei doi erau indivizi căutați, „afiliați unei rețele teroriste”, iar incidentul se află în curs de investigare.

Ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir, reprezentant al aripii de extremă dreapta, și-a exprimat sprijinul total pentru ofițerii implicați, adăugând că „teroriștii trebuie să moară”.

În videoclip se văd doi palestinieni ieșind dintr-o clădire cu mâinile ridicate și apoi se așează în genunchi, fiind înconjurați de mai mulți soldați israelieni. Unul dintre ei își ridică tricoul pentru a arăta că nu este înarmat, însă la scurt timp ambii sunt puși la pământ și loviți cu picioarele, înainte să fie îndemnați să se întoarcă în clădire și să fie împușcați mortal. Trupele israeliene folosesc ulterior un utilaj greu pentru a prăbuși o parte din clădire peste trupurile celor doi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un comunicat comun al armatei israeliene (IDF) și al poliției precizează că forțele încercau să rețină persoane căutate care ar fi desfășurat „activități teroriste”, inclusiv aruncarea de explozibili și deschiderea focului asupra forțelor de securitate.

„Forțele au intrat în zonă, au încercuit structura în care se aflau suspecții și au inițiat o procedură de predare care a durat câteva ore”, se arată în comunicat.

„În urma utilizării unor mijloace inginerești asupra structurii, cei doi suspecți au ieșit. După ieșirea lor, asupra suspecților a fost deschis focul.”

Pe platforma X, Ben-Gvir a scris că „luptătorii au acționat exact cum era de așteptat”.

Raidul din Jenin este cel mai recent episod al unei campanii israeliene derulate de luni de zile în orașele din nordul Cisiordaniei, campanie pe care Israelul o consideră necesară pentru a combate grupările armate palestiniene despre care susține că sunt responsabile pentru atacuri asupra soldaților israelieni și a coloniștilor evrei. Miercuri, armata israeliană a lansat o operațiune și în orașul Tubas, aflat în apropiere.

Violențele din Cisiordania au crescut semnificativ după atacul Hamas asupra sudului Israelului, din octombrie 2023, care a declanșat o campanie militară devastatoare a Israelului în Gaza.

De atunci, trupele israeliene sau coloniștii au ucis peste 1.000 de palestinieni – atât membri ai grupărilor armate, cât și civili – în Cisiordania, potrivit ONU. Cel puțin 44 de israelieni, inclusiv soldați și civili, au fost uciși în atacuri palestiniene sau în timpul operațiunilor militare israeliene, potrivit autorităților israeliene.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
armata israeliana uniforma steag israel
Armata israeliană anunță „vaste operațiuni” în nordul Cisiordaniei: „Nu vom permite terorismului să prindă rădăcini”
Screenshot 2025-11-25 at 22.50.57
REPORTAJ România plătește 400 de milioane de $ pentru drone israeliene. Aparatele sunt fabricate în țara noastră
steag hezbollah
Iranul vrea răzbunare după ce armata israeliană l-a ucis pe liderul Hezbollah, într-un atac în Beirut
Bnei Menashe
Israelul vrea să repopuleze nordul țării cu mii de indieni urmași ai unui vechi trib menționat în Biblie
ghsrgr
Audieri în Parlamentul R. Moldova, după ce un camion cu arme a fost depistat în Vama Albiţa. Cine va da explicații
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan: „Avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente...
Sorin Oprescu la intrarea în sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1, in Bucuresti, joi, 30 iunie 2016.
Grecia respinge din nou extrădarea lui Sorin Oprescu. Fostului primar...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: I-am spus ministrului Moșteanu să țină capul sus. Eu am...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Vladimir Putin amenință Uniunea Europeană. Liderul rus vorbește...
Ultimele știri
Europa League. FCSB a pierdut confruntarea cu Steaua Roşie Belgrad, deşi a avut superioritate numerică din minutul 27
Bolojan: Dacă ai un singur dispecerat pentru camerele video din orașe, ar fi eficienţă în intervenţie. Nu mai angajezi, ci optimizezi
Premierul: Pachetul pentru reducerea cheltuielilor din administrația locală cu 10% e clarificat. Au rămas câteva articole în divergență
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, scandal după o ședință foto cu o sportivă olimpică. A...
Adevărul
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a...
Playtech
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la...
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie
Newsweek
Românii din Italia vor ieși la pensie la 70 ani. Pensionarea la 65 ani va deveni imposibilă în România. Când?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...