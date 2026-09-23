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Video Momentul în care doi piloți britanici se catapultează, cu doar câteva secunde înainte ca avionul lor de luptă să se prăbușească

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piloti
Sursa: captură video
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Antrenamentele cu avioanele de vânătoare Hawk au fost oprite temporar ca „măsură de precauție”, au anunțat Forțele Aeriene Britanice, după ce doi piloți s-au catapultat cu doar câteva momente înainte ca aeronava lor să se prăbușească și să izbucnească în flăcări, relatează BBC.

Poliția din North Wales a declarat că piloții aeronavei RAF Hawk T2 primesc îngrijiri medicale pentru răni ușoare în urma incidentului.

Forțele de ordine au menționat că elicoptere ale Pazei de Coastă și ale Serviciului de Ambulanță Aeriană din Țara Galilor au fost trimise la fața locului, aproape de baza RAF Valley de pe insulă. Piloții au fost transportați la Birmingham pentru tratament.

„Cei doi piloți primesc îngrijiri pentru ceea ce se crede a fi răni ușoare și, în acest stadiu, nu există rapoarte privind alte pagube sau persoane rănite”, a transmis poliția din North Wales.

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„Vă rugăm să evitați zona până la noi ordine”, au mai spus polițiștii.

„Un incident în care a fost implicată o aeronavă RAF Hawk T2, care opera de la baza RAF Valley, a avut loc. O anchetă este în desfășurare și nu vom face alte comentarii în acest moment”, au precizat forțele aeriene.

Un martor ocular, Ollie Zalot, a declarat că inițial s-a temut ca oamenii de la sol să nu fi fost răniți, deoarece incidentul a avut loc în apropierea unor clădiri.
„Am văzut parașutele coborând, așa că am presupus că piloții sunt bine”, a spus el.

Consilierul din Anglesey, Neville Evans, a spus că a fost un „noroc” că nicio persoană de la sol nu a fost rănită, în timp ce Zalot a menționat că avionul s-a prăbușit aproape de curtea unei ferme.

El a declarat pentru BBC Wales că conducea pe autostrada A55 din apropiere când a auzit o „bubuitură puternică”.

„Am văzut doar fum peste tot, dar părea că este lângă curtea unei ferme, așa că m-am gândit că poate este un foc de tabără. Iar când am ajuns acolo, am văzut că flăcările erau prea mari pentru un foc de tabără. Speram ca toată lumea să fie bine. Părea foarte aproape de clădiri”, a povestit el.

Un alt martor ocular, Pete Bennett, a declarat pentru North Wales Live că a văzut aeronava decolând înainte de prăbușire.

„Am știut imediat că are probleme. La decolare a apărut o flacără portocalie, iar pe măsură ce accelera era practic în flăcări. Pe măsură ce a luat altitudine, flacăra a dispărut, dar era clar că avea probleme.

A urcat la un unghi agresiv. S-a înclinat violent de două ori în aer și apoi s-au auzit două bubuituri clare și puternice. Piloții s-au catapultat și ambele parașute s-au deschis,” a povestit el.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a confirmat că ambii membri ai echipajului s-au catapultat.

„Mă bucur să spun că au fost transportați la spital pentru tratament și, bineînțeles, investigăm cum și de ce s-a întâmplat acest lucru. Dar pentru moment, cele mai bune gânduri ale noastre se îndreaptă către echipaj, alături de speranța unei recuperări rapide”, a adăugat el.

Editor : M.B.

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