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Video Momentul în care Donald Trump a semnat memorandumul de înţelegere cu Iranul în timpul cinei de la la Versailles

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Donald Trump
„Tocmai l-am semnat”, a confirmat preşedintele Statelor Unite în faţa presei, la ieşirea din Palatul Versailles. Foto: Profimedia
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Memorandumul de înţelegere dintre SUA şi Iran, care include şi frontul libanez, a fost semnat miercuri seara de Donald Trump, aflat în vizită în Franţa, în timpul cinei găzduite de preşedintele Emmanuel Macron la Versailles. „Tocmai l-am semnat”, a confirmat preşedintele Statelor Unite în faţa presei, la ieşirea din Palatul Versailles. Casa Albă a publicat ulterior un videoclip pe X cu momentul semnării.

În imagini, se vede cum Donald Trump semnează în aplauze acordul în timp ce stă la masă alături de Emmanuel Macron şi de soţia acestuia. „Bravo!”, exclamă entuziast preşedintele Republicii Franceze, în timp ce îl aplaudă solemn pe omologul său american.

Apoi, în aplauze, şeful Casei Albe îi dă documentul şi cele două stilouri lui Marco Rubio, secretarul american de stat, şi face un semn cu degetul în jos şi apoi în sus.

După ce a dat mâna cu şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, şi apoi cu Donald Trump, Emmanuel Macron adaugă în engleză: „Good job... Great job”.

„Acest acord deschide calea către o pace durabilă şi permite redeschiderea strâmtorii Ormuz”, a confirmat ulterior preşedintele francez pe X. „Este un pas important în direcţia bună pentru compatrioţii noştri, care va permite în curând o scădere a preţurilor la energie”, a precizat el, publicând, la rândul său, un videoclip cu semnarea istorică.

 

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Întrebat, la încheierea cinei, despre implicarea Parisului în continuarea negocierilor dintre SUA şi Iran, preşedintele francez a afirmat că „Franţa va continua să joace acest rol de putere mediatoare, care urmăreşte să ajute şi să construiască compromisuri”. Reamintind experienţa franceză „în domeniul nuclear” şi importanţa acesteia „pentru ridicarea sancţiunilor sau menţinerea presiunii”, şeful statului s-a arătat pragmatic: „Vom continua să lucrăm. Dar, în fond, este un moment de pace”, scrie Le Figaro.

La rândul său, agenţia de presă a regimului iranian (IRNA) a publicat imagini cu preşedintele Masoud Pezeshkian şi semnarea acordului dintre Statele Unite şi Iran. Fotografiile difuzate de IRNA îl înfăţişează pe Pezeshkian ţinând în mână un document redactat în limba farsi, pe care se pot distinge, în partea de jos, ceea ce par a fi semnătura sa şi a lui Trump.

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Preşedintele Donald Trump a semnat o copie tipărită a planului la Versailles. Statele Unite au trimis apoi iranienilor o fotografie a acordului semnat, potrivit unui oficial american.

Planul, care cuprinde 800 de cuvinte şi 14 puncte, are ca scop extinderea armistiţiului şi reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

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Foto: Profimedia

Editor : Sebastian Eduard

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