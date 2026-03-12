Momentul în care dronele ucrainene atacă posturile de comandă rusești din Selidove, la 20 km în spatele liniei frontului

Operatorii Brigăzii 412 Nemesis și ai Corpului 7 de Intervenție Rapidă au distrus mai multe posturi de comandă rusești în jurul orașului Selidove, ocupat temporar, din regiunea Donețk

Forțele ucrainene au efectuat un atac coordonat cu drone, vizând mai multe centre de comandă și desfășurare rusești din orașul Selidove, situat în regiunea Donețk, ocupat temporar. Operațiunea a fost condusă în comun de Corpul 7 de Intervenție Rapidă al Forțelor Aeriene și de operatorii Brigăzii 412 Nemesis, scrie Defense Express.

Forțele aeriene au publicat imagini video ale atacului, care arată atacuri de precizie împotriva mai multor facilități utilizate de trupele ruse. Potrivit raportului, locațiile vizate erau situate la mai mult de 20 de kilometri în spatele liniei frontului și la aproximativ 15 kilometri sud-est de Pokrovsk, evidențiind capacitatea Ucrainei de a lovi infrastructura de comandă adânc în zona din spatele inamicului.

Atacul a fost executat direct de operatori care au utilizat drone de atac cu rază medie de acțiune operate de Brigada Nemesis. Aceste drone au vizat mai multe clădiri pe care forțele ruse le foloseau, potrivit rapoartelor, ca centre de comandă și locații temporare de desfășurare.

Printre țintele confirmate se număra o locație temporară de desfășurare utilizată de unitatea rusă de vehicule aeriene fără pilot. Informațiile preliminare sugerează că instalația funcționa în sprijinul Diviziei 76 Garda Aeriană a Forțelor Armate ale Rusiei, care ar fi fost implicată în operațiuni ofensive către Pokrovsk din decembrie 2025.

O altă instalație lovită în timpul operațiunii a fost postul de comandă al Detașamentului Zevs al Batalionului 8 Separate de Sisteme Fără Pilot aparținând Armatei 2 Combinate a Rusiei. Clădirea ar fi găzduit personalul rus responsabil de coordonarea operațiunilor cu drone în zonă.

Operatorii ucraineni au vizat, de asemenea, o locație care servea atât ca loc de desfășurare temporară, cât și ca post de comandă pentru Batalionul 1 de pușcași motorizați al Brigăzii 30 de pușcași motorizați separate. Conform raportului, personalul de comandă și soldații batalionului erau cazați într-un complex hotelier local în momentul atacului.

Amploarea pierderilor de personal rusesc este încă în curs de evaluare.

Editor : Sebastian Eduard