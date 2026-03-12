Live TV

Momentul în care dronele ucrainene atacă posturile de comandă rusești din Selidove, la 20 km în spatele liniei frontului

Data actualizării: Data publicării:
Drone

Operatorii Brigăzii 412 Nemesis și ai Corpului 7 de Intervenție Rapidă au distrus mai multe posturi de comandă rusești în jurul orașului Selidove, ocupat temporar, din regiunea Donețk

Forțele ucrainene au efectuat un atac coordonat cu drone, vizând mai multe centre de comandă și desfășurare rusești din orașul Selidove, situat în regiunea Donețk, ocupat temporar. Operațiunea a fost condusă în comun de Corpul 7 de Intervenție Rapidă al Forțelor Aeriene și de operatorii Brigăzii 412 Nemesis, scrie Defense Express.

Forțele aeriene au publicat imagini video ale atacului, care arată atacuri de precizie împotriva mai multor facilități utilizate de trupele ruse. Potrivit raportului, locațiile vizate erau situate la mai mult de 20 de kilometri în spatele liniei frontului și la aproximativ 15 kilometri sud-est de Pokrovsk, evidențiind capacitatea Ucrainei de a lovi infrastructura de comandă adânc în zona din spatele inamicului.

Atacul a fost executat direct de operatori care au utilizat drone de atac cu rază medie de acțiune operate de Brigada Nemesis. Aceste drone au vizat mai multe clădiri pe care forțele ruse le foloseau, potrivit rapoartelor, ca centre de comandă și locații temporare de desfășurare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Printre țintele confirmate se număra o locație temporară de desfășurare utilizată de unitatea rusă de vehicule aeriene fără pilot. Informațiile preliminare sugerează că instalația funcționa în sprijinul Diviziei 76 Garda Aeriană a Forțelor Armate ale Rusiei, care ar fi fost implicată în operațiuni ofensive către Pokrovsk din decembrie 2025.

O altă instalație lovită în timpul operațiunii a fost postul de comandă al Detașamentului Zevs al Batalionului 8 Separate de Sisteme Fără Pilot aparținând Armatei 2 Combinate a Rusiei. Clădirea ar fi găzduit personalul rus responsabil de coordonarea operațiunilor cu drone în zonă.

Operatorii ucraineni au vizat, de asemenea, o locație care servea atât ca loc de desfășurare temporară, cât și ca post de comandă pentru Batalionul 1 de pușcași motorizați al Brigăzii 30 de pușcași motorizați separate. Conform raportului, personalul de comandă și soldații batalionului erau cazați într-un complex hotelier local în momentul atacului.

Amploarea pierderilor de personal rusesc este încă în curs de evaluare.

Citește și

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
remorcher nava stramtoarea ormuz
Economia Moscovei, avantajată de războiul din Iran și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz: „Barilii ruși sunt mai căutați”
hacker gettyimages
Soldați mobilizați pentru a restabili accesul la IT într-un spital polonez după un atac cibernetic de amploare
Jared-Kushner-Steve-Witkoff-Kirill-Dmitriev-decembrie-2025
Război în Ucraina: Steve Witkoff s-a întâlnit în Florida cu trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev. Ce au convenit cei doi
Viktor Orban
Războiul din Iran i-a oferit lui Viktor Orban o ultimă șansă de a remodela campania electorală din Ungaria (Analiză TVPWorld)
Russia's President Putin Meets With DPR Head Pushilin
Fost diplomat american: Războiul din Iran diminuează presiunea asupra lui Putin, în loc să o intensifice
Recomandările redacţiei
Iulian-Mugurel-Vrabete
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul formaţiei Holograf, a murit...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate. Alexandru...
Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
„Noi vom fi următorii”. Șeful comuniștilor din Rusia se teme că Trump...
Ultimele știri
„Satana în persoană”. Consilierul lui Mojtaba Khamenei îl atacă dur pe Trump: „Cel mai prost președinte american”
Produsele cosmetice ar putea avea etichete digitale. Informațiile despre ingrediente și utilizare, accesibile prin cod QR
Rară diferență de opinie între Putin și Kadîrov: dictatorul cecen condamnă atacurile Iranului din Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Suma uriaşă strânsă de DDB pentru a ajuta Dinamo: “Toţi banii au fost băgaţi în club!”. Cum funcţionează...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
O angajată a Senatului a mers la CAR să ceară un împrumut și a ajuns condamnată pentru înșelăciune. Rețeaua...
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Motivul pentru care Matthew Fox, starul din „Lost”, a părăsit Hollywood-ul în apogeul celebrității sale: „Era...
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban: „2025 nu a fost anul meu!” Ce planuri are...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...